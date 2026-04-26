Panamá, 26 de abril del 2026

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    Casa Blanca

    Fotos y vídeo del sospechoso del tiroteo en la cena donde estaba el presidente Trump

    EFE
    Fotos y vídeo del sospechoso del tiroteo en la cena donde estaba el presidente Trump
    Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

    Los mensajes publicados por el mandatario carecen de texto adjunto y se limitan a la difusión de material visual sobre el incidente protagonizado por un hombre de 31 años, originario de California, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente en este contexto.

    El mandatario compartió dos imágenes que muestran al sospechoso tendido en el suelo, boca abajo y sin ropa, mientras es custodiado por agentes de las fuerzas de seguridad tras ser reducido.

    Mientras que el vídeo capta al joven corriendo por los pasillos del hotel donde se celebraba el evento. En la secuencia, se observa a un agente de seguridad abrir fuego en dirección al sospechoso.

    No obstante, el material audiovisual es inconcluso respecto al desenlace de los disparos, ya que el individuo sale del ángulo de visión de la cámara en el momento en que el agente responde a la situación, impidiendo confirmar si resultó herido de bala en ese instante preciso.

    La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.

    EFE

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