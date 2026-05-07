Francia aprueba por ley devolver bienes culturales a sus antiguas colonias y otros países

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Parlamento francés aprobó este jueves una ley que busca facilitar la devolución de bienes culturales públicos a Estados extranjeros en los que quede demostrada una apropiación ilícita que se haya producido entre 1815 y 1972, en su mayoría en sus antiguas colonias.

“Nos dotamos finalmente de una arquitectura coherente para responder a las solicitudes de restitución que se nos dirigen”, afirmó en un comunicado la ministra de Cultura, Catherine Pégard, tras felicitarse por el resultado del largo trámite parlamentario.

Sin embargo, esta nueva ley francesa no afecta directamente a los coleccionistas privados -en muchos casos son dueños de importantes bienes culturales-, pues se refiere específicamente a los que pertenecen al Estado, a los municipios o a instituciones públicas, como los grandes museos nacionales (como el Louvre, el de Orsay o el Quai Branly).

Según explicó Cultura, la norma incorpora en el Código del Patrimonio una excepción al principio de inalienabilidad para permitir la restitución de bienes de origen ilícito y restos humanos que forman parte de las colecciones públicas francesas.

La decisión de restitución se tomará a partir de ahora mediante un decreto del Consejo de Estado, encargado de verificar que se respetan los criterios establecidos por la ley.

“Esta decisión se apoyará sistemáticamente en las conclusiones de un comité científico formado conjuntamente con el Estado solicitante, para documentar la trayectoria de los bienes culturales afectados, y en el dictamen de la comisión nacional de restitución de bienes culturales”, señaló el Ministerio de Cultura.

La ley afecta a bienes culturales de cualquier origen geográfico cuya apropiación ilícita se haya producido entre el 20 de noviembre de 1815 y el 23 de abril de 1972.

A partir de esa fecha, se aplica un segundo dispositivo de carácter jurisdiccional: el destinado a luchar contra el tráfico de bienes culturales en virtud de la Convención de la Unesco de 1970.

En Francia, varios Estados extranjeros se han quejado por considerarse desposeídos de sus bienes culturales, entre ellos muchas antiguas colonias francesas en África y varios países latinoamericanos -con México a la cabeza-, quienes en los últimos años se han movilizado para intentar paralizar subastas de arte precolombino en París.

Francia también ha devuelto durante los últimos años varios objetos a países de los que fueron sacados sin su consentimiento, el último de los cuales fue el conocido como ‘tambor parlante’ sagrado del pueblo ebrié, retornado a Costa de Marfil en febrero pasado y que estaba en el museo Quai Branly.

En septiembre de 2025 restituyó a Madagascar tres cráneos de dignatarios del reino sakalava, llevados a Francia tras una masacre colonial de 1897, en la primera devolución de restos humanos realizada por el país.

También en septiembre de 2025 entregó a la familia del pintor judío Fédor Löwenstein tres cuadros expoliados por los nazis en 1940.