Francia, Reino Unido y Alemania llaman a Irán a abstenerse de ataques indiscriminados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el bloque E3, subrayaron este sábado que no participaron en los ataques a Irán, aunque están en “contacto estrecho” con sus socios, incluidos Estados Unidos e Israel, y pidieron a Teheránb volver a las negociaciones y abstenerse de ataques indiscriminados.

“No participamos en estos ataques, pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y socios de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil”, indicaron en un comunicado conjunto, firmado por sus respectivos líderes.

El mensaje se emitió después de que el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvieran una reunión telemática este sábado.

“Condenamos enérgicamente los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de llevar a cabo ataques militares indiscriminados. Pedimos que se reanuden las negociaciones e instamos a los dirigentes iraníes a que busquen una solución negociada”, declararon.

Y en “última instancia”, recalcaron, “se debe permitir al pueblo iraní decidir su futuro”.

Los tres mandatarios recordaron igualmente que sus países han pedido de manera reiterada al régimen iraní que ponga fin a su programa nuclear, que reduzca el de armamento balístico y que abandone las actividades de desestabilización en la región y fuera de ella, además de cesar “la terrible violencia y represión contra su propio pueblo”.

Esta reacción llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el inicio de “grandes operaciones de combate” contra Irán, junto a Israel y con el objetivo de acabar con el actual régimen iraní.

Irán, por su parte, ha respondido con ataques a Israel y a bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.