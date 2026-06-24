Francia sufre cortes de luz en el día más caluroso desde que existen registros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alys Davies - BBC News; Olivia Ireland - BBC News

Francia registró este miércoles el día más caluroso desde que comenzaron las mediciones en 1947, informó el servicio meteorológico nacional, superando el récord establecido apenas un día antes, mientras una severa ola de calor afecta a Europa Occidental.

El indicador nacional de temperatura —que calcula el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas registradas en decenas de puntos del país— alcanzó los 30°C, por encima de los 29,8 °C del martes.

Más de la mitad del país sigue bajo alerta roja por calor y decenas de miles de hogares en el oeste del territorio francés permanecen sin electricidad.

La intensa ola de calor que afecta a Europa continúa causando muertes y disrupciones, especialmente en Francia, España e Italia.

Turistas con sombrillas frente a la pirámide del Museo del Louvre, que cerró antes de lo previsto debido a la ola de calor / Reuters

Estragos del cambio climático

El cambio climático está elevando las temperaturas en todo el mundo, pero especialmente en Europa. Según el servicio climático Copernicus, es el continente que más rápido se está calentando, a un ritmo dos veces superior al promedio mundial.

Esto está provocando olas de calor durante el verano más frecuentes, una mayor presión sobre los recursos hídricos y un aumento de la intensidad de los incendios forestales.

París registró temperaturas de hasta 39,6 °C este miércoles. / Getty Images

La ola de calor se extendió este miércoles a otras zonas de Europa Occidental. En partes de Países Bajos se emitió una alerta naranja por condiciones meteorológicas peligrosas.

En algunas zonas de Reino Unido rige una inusual alerta roja por calor. Este miércoles se batieron récords de temperatura para el mes de junio, con 36,1 °C registrados en el condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra. Los meteorólogos prevén que los termómetros podrían alcanzar los 38 °C el jueves.

Por su parte, Météo-France informó que las temperaturas máximas provisionales registradas en el país “se mantuvieron relativamente estables en comparación con el día anterior”.

En gran parte del oeste de Francia, las máximas oscilaron entre 39 °C y 43 °C. En la región de Poitou-Charentes-Val de Loire se registraron 43 °C, ligeramente por debajo de los 44,3 °C alcanzados el martes en la comuna de Pissos, en el suroeste del país.

Se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo hacia el fin de semana en Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La ola de calor también se extenderá a Europa del Este en los próximos días. Para finales de la semana ya se han emitido alertas por calor extremo en países como Polonia, Croacia y Hungría.

“Un país caluroso”

Europa se está calentando a un ritmo dos veces superior al promedio mundial, según el servicio climático Copernicus. / Getty Images

Se espera que el calor empiece a dar tregua en Francia a partir del viernes, cuando las temperaturas comiencen a descender gradualmente.

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, afirmó que Francia “está descubriendo que se ha convertido en un país caluroso” y advirtió que la sociedad podría tener que adaptarse a esta nueva realidad.

Las autoridades también alertaron de que el riesgo de incendios forestales aumenta durante olas de calor tan prolongadas e intensas.

En la región de Maine-et-Loire, más de 150 bomberos fueron desplegados el martes para combatir un gran incendio en en Saint-Macaire-du-Bois. Según las autoridades, el fuego fue controlado durante la noche.

En París, dos de sus principales monumentos turísticos —el Museo del Louvre y la Torre Eiffel— cerraron antes de lo habitual debido al intenso calor.

Un portavoz del Louvre afirmó que el edificio “no está suficientemente adaptado al cambio climático”.

Desde el jueves pasado, al menos 40 personas han muerto ahogadas en Francia en incidentes relacionados con la ola de calor, entre ellas un niño de 6 años en una playa de Bègles, en el departamento de Gironda.

Alemania, Italia y España también se están enfrentando a un inicio del verano más caluroso de lo habitual. / Getty Images

No solo Francia

En Alemania también se han registrado varios ahogamientos. Entre las víctimas figura un hombre de 26 años que murió el martes por la noche tras entrar al río Danubio, cerca de Ratisbona, en el estado de Baviera.

También crece la preocupación por la sequía en algunas regiones. En los estados alemanes de Brandeburgo, Hesse y Renania del Norte-Westfalia, las autoridades han pedido a la población que haga un uso moderado del agua, según informó el diario Die Welt.

Además, medios locales informan de que varias ciudades, entre ellas Stuttgart y Friburgo, en el estado de Baden-Wurtemberg, han prohibido las barbacoas debido al elevado riesgo de incendios.

Aunque España también ha soportado temperaturas sofocantes en los últimos días, se esperaba que los termómetros comenzaran a descender este miércoles en la Península Ibérica.

Sin embargo, continúan vigentes las alertas rojas por calor en partes del norte del país. La agencia meteorológica Aemet advirtió que las temperaturas podrían alcanzar los 42 °C en algunas zonas del País Vasco.

La Agencia Estatal de Meteorología informó además de que España registró el promedio diario de temperatura más alto para un mes de junio desde, al menos, 1950. La media nacional del martes fue de 28,17 °C, superando el récord anterior de 28,01 °C, establecido en 2025.

En Italia, por su parte, 16 capitales de provincia se encuentran ahora bajo alerta roja por calor. La ciudad de Latina fue incorporada a la lista este miércoles y Bari se sumará el jueves, según informó la agencia de noticias italiana Ansa.

Se han lanzado alertas de emergencia en la mayoría de capitales de provincia italianas. / Getty Images

El servicio meteorológico de Países Bajos, KNMI, emitió una alerta meteorológica de código naranja, que advierte de una “alta probabilidad de condiciones meteorológicas peligrosas” en las zonas del centro y sur del país desde este miércoles y, al menos, hasta el viernes.

El KNMI señaló que se esperan temperaturas máximas de 37 °C y que el viernes los termómetros podrían alcanzar los 39 °C.

En Bélgica, la mayor parte del país permanece bajo alerta naranja, con máximas previstas de hasta 37 °C en los próximos días.

Miles de personas se han dirigido a los canales de París para refrescarse. / Getty Images

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