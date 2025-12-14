‘Fue un caos absoluto’: la comunidad judía fue blanco del tiroteo más mortífero en Australia en décadas

Tessa Wong - Playa de Bondi; Tiffanie Turnbull - Sídney

El primer día de Hanukkah fue un día sofocante en Sídney, una tarde perfecta para pasarla en la playa más emblemática de Australia.

Más de 1.000 personas disfrutaban de un festival que conmemoraba la ocasión en una zona verde de Bondi: los niños correteaban con la cara pintada, la multitud se arremolinaba entre los camiones de comida y muchos disfrutaban del entretenimiento en directo mientras aprovechaban los últimos rayos de sol.

Entonces, justo antes de las 7 de la tarde, hora local, se oyeron disparos.

Desde un pequeño puente peatonal, a pocos metros de un parque infantil, unos hombres armados dispararon contra la multitud que se encontraba en el recinto vallado. Cerca de allí había un coche lleno de bombas improvisadas, aunque nunca llegaron a explotar.

Un asistente, que se identificó solo como Barry, describió cómo vio cómo disparaban a las personas que lo rodeaban mientras cientos de bañistas comenzaban a gritar y a correr por el parque para escapar del ataque.

“Era un pandemónium, un caos absoluto”, declaró a la BBC.

Un video mostraba a un hombre -apodado “auténtico héroe” por las autoridades estatales- saltando desde detrás de un coche aparcado para arrebatarle el arma a uno de los atacantes y empujarlo.

“Fue una escena simplemente increíble... En los tiempos que corren, que familias y niños de Bondi pudieran ser completamente masacrados por ser judíos”, dijo Barry.

Más de 1.000 personas se habían reunido en el evento de Hanukkah. / Getty Images

Al menos 11 personas han muerto y más de dos docenas han resultado heridas, entre ellas un niño. La policía también ha matado a uno de los tiradores, otro se encuentra en estado crítico en el hospital y la policía afirma que está investigando si una tercera persona ayudó a organizar el ataque.

Se trata de un suceso devastador y sin precedentes para Australia: el tiroteo más mortífero en este país desde la masacre de Port Arthur en 1996.

Ataque aquel, en el que murieron 35 personas, supuso un punto de inflexión y llevó al gobierno a introducir algunas de las medidas de control de armas más estrictas del mundo.

Desde entonces solo hemos tenido un puñado de tiroteos masivos, la mayoría de ellos horribles actos de violencia doméstica, no ataques públicos como el de hoy.

La policía lo ha calificado rápidamente de ataque terrorista, en medio del aumento de los ataques antisemitas en Australia desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza.

Una mujer herida es atendida por los servicios de emergencia en la playa de Bondi. / Getty Images

Se puede ver un mar de luces rojas y azules intermitentes, junto con vehículos policiales, en una carretera abarrotada. / Getty Images

El primer ministro Anthony Albanese lo calificó como un “acto de antisemitismo malvado” y un “acto vil de violencia y odio”.

Sin embargo, algunos, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo han acusado de no abordar la tendencia al alza del antisemitismo en el país.

“¡El gobierno australiano, que ha recibido innumerables señales de advertencia, debe entrar en razón!”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en X.

Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, declaró el domingo por la noche a Sky News que los “peores temores” de la comunidad judía se habían hecho realidad.

“Llevaba mucho tiempo gestándose bajo la superficie y ahora se ha materializado”.

En un comunicado, Robert Gregory, de la Asociación Judía de Australia, afirmó que muchos judíos se preguntarían esta noche si tienen futuro en Australia.

“Enfrentarse a este horrible acto de violencia antisemita durante la festividad judía de la luz y la esperanza es devastador. En momentos como este, nos apoyamos mutuamente”, declaró el Consejo Judío de Australia en un comunicado.

La playa de Bondi es una de las playas más famosas del mundo. / Getty Images

Hay muchas cosas que la policía aún no puede -o no quiere- revelar. Pero han declarado que se trata de un ataque terrorista.

Aún se desconoce quiénes son los atacantes -ni siquiera se sabe cuántos son- y cuáles son sus motivos. Han dicho que uno de los atacantes era conocido por la policía, pero que no estaba bajo vigilancia por nada parecido a esto.

Las autoridades tampoco respondieron a ninguna pregunta sobre las víctimas mortales, por respeto a las familias, a las que aún se está notificando la noticia.

“Es demasiado pronto para dar esa información” fue la frase más repetida en la rueda de prensa celebrada la noche del domingo.

Pero, ante la imposibilidad de dar respuestas, el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, intentó tranquilizar a la población. La policía está dedicando todos sus recursos a esta investigación, afirmó.

Instó a la comunidad a mantener la calma y a evitar difundir información errónea en Internet, incluidas especulaciones sobre las víctimas y los autores del ataque.

“Quiero asegurarme de que no haya represalias”, dijo el comisario Lanyon.

Los políticos locales también han pedido a la gente que no comparta imágenes gráficas del ataque en las redes sociales.

Tras el tiroteo, las sirenas resonaban por toda la ciudad y la zona que rodea Bondi se llenó de coches de policía, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona.

Allí encontramos a Fin Green, que estaba hablando por FaceTime con su familia en el Reino Unido cuando vio el tiroteo desde su ventana. Sin saber muy bien qué estaba pasando, se escondió en su armario durante una hora y media, hasta que consideró que era seguro salir.

Danny Clayton, un periodista que se encontraba en la playa y presenció los hechos desde el Bondi Pavilion, dijo que algunas personas chocaron sus coches al intentar huir.

Muchos otros en la zona contaron historias similares. William Doliente Petty, empleado de un restaurante, dijo que estaba atendiendo a un cliente cuando oyó los disparos. “Todo el personal del local se levantó y corrimos hacia la salida trasera”.

Australia se enorgullece de ser un país alegre y seguro, y Bondi Beach ha sido durante mucho tiempo un símbolo de ello. Pero esa imagen se ha hecho añicos y los residentes no dan crédito.

El ataque del domingo se produjo menos de dos años después de otra tragedia cercana. En abril del año pasado, se produjo un mortal ataque con arma blanca en la cercana Bondi Junction. Conmocionados, muchos pronunciaron entonces las mismas palabras que hemos escuchado una y otra vez hoy: “Este tipo de cosas no pasan aquí”.

Información adicional de Katy Watson y Tabby Wilson.

