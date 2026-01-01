Fuegos artificiales y espectáculos de luces: las imágenes de las celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Matthew Tucker - BBC News; Lucy Talavera - BBC News; Rafael Abuchaibe - BBC News Mundo

A medida que los relojes llegan a la medianoche en las diferentes zonas horarias, en las naciones de todo el mundo se empieza a dar la bienvenida al Año Nuevo.

La isla de Kiritimati, un atolón en la remota nación de Kiribati, en el Pacífico, fue el primer lugar en recibir al año 2026.

Un turista que se encontraba allí nos contó que lo celebró “en una playa sin satélites, sin señales de vida humana, en completa oscuridad y rodeado de innumerables cangrejos”.

Y la llegada de los primeros minutos del nuevo año comenzó a extenderse por Asia, Medio Oriente y Europa.

Una de las imágenes más espectáculares se vio en el puerto de Busan, en Corea del Sur, donde hubo un show de drones. / EPA

La torre del Big Ben dio las campanadas para marcar la llegada del nuevo año en Londres, donde hubo un gran espectáculo de luces.

La torre del Big Ben y el London Eye de la capital británica iluminadas en las celebraciones de año nuevo / Getty Images

El Arco del Triunfo, en París, dio la bienvenida al año nuevo con un gran espectáculo que mostró los colores de la bandera de Francia.

El Arco del Triunfo iluminado en París con fuegos artificiales y luces / Reuters

Las celebraciones en Madrid se desarrollaron en la Puerta del Sol, donde miles de personas dieron la bienvenida al 2026.

Barcelona también tuvieron una combinación de juegos pirotécnicos y drones.

Las celebraciones de años nuevo en la Puerta del Sol de Madrid / EPA

Fuegos artificiales y drones en las celebraciones de año nuevo en Barcelona / Reuters

Los habitantes y turistas en Ámsterdam recibieron el año nuevo con un espectáculo de luces en el parque Museumplein de la ciudad de los Países Bajos.

Un espectáculo visual muestra el número 2026 en las celebraciones de año nuevo en Ámsterdam / EPA

Como es tradición, en Berlín se iluminó la Puerta de Brandenburgo con fuegos artificiales y un espectáculo de iluminación para recibir al 2026.

La puerta de Brandenbuergo / Reuters

Nueva Zelanda fue uno de los primeros países que dio la bienvenida al Año Nuevo y lo hizo con fuegos artificiales en Auckland.

Un espectáculo de fuegos artificiales desde lo alto de la Sky Tower de Auckland dio la bienvenida al Año Nuevo en Nueva Zelanda. / Shutterstock

Un espectáculo de fuegos artificiales desde lo alto de la Sky Tower de Auckland da la bienvenida al Año Nuevo. / Shutterstock

Luego, Australia iluminó el cielo sobre la Ópera de Sídney y el Puente del Puerto de Sídney.

La gente disfruta de los fuegos artificiales de Nochevieja en la Ópera de Sídney el 31 de diciembre de 2025 en Sídney, Australia. / Getty Images

En Sídney, las celebraciones se vieron empañadas por la tristeza, mientras la nación recordaba el ataque en Bondi Beach del 14 de diciembre, en el que murieron 15 personas.

A las 23:00, hora local, el puerto de Sídney guardó un minuto de silencio, y la multitud encendió luces para rendir homenaje a las víctimas de Bondi. Se proyectó una menorá judía sobre los pilares del Puente del Puerto.

Un mensaje que decía "Paz, Unidad" fue proyectado en el pilón del puente del puerto de Sídney, mientras la ciudad esperaba la cuenta regresiva de medianoche. / AFP via Getty Images

En Sídney, los espectadores que celebraban la Nochevieja encendieron las luces de sus teléfonos móviles durante un homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Bondi. / EPA

Una imagen de una menorá se proyecta sobre los pilares del puente del puerto de Sídney durante las celebraciones de Nochevieja el 31 de diciembre de 2025 en Sídney, Australia. / Getty Images

En otro lugar, hubo más fuegos artificiales en Marina Bay Waterfront en Singapur.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo en el paseo marítimo de Marina Bay en Singapur para celebrar la medianoche de la Nochevieja de 2026. / Getty Images

Los fuegos artificiales rivalizaban en brillantez con las luces de los rascacielos en Makati, Metro Manila, Filipinas.

Los fuegos artificiales estallan sobre los rascacielos durante las celebraciones de Año Nuevo en Makati, Metro Manila, Filipinas. / Getty Images

Miles de personas se congregaron a orillas del río Chao Phraya en Bangkok para dar la bienvenida al Año Nuevo en Tailandia.

Fuegos artificiales sobre el río Chao Phraya en Bangkok, Tailandia, iluminando el horizonte y los barcos. / Getty Images

En Hong Kong, los espectadores disfrutaron de actuaciones en directo con tocados llamativos.

La gente observa espectáculos en vivo y un espectáculo de luces durante las celebraciones de Año Nuevo en Hong Kong el 1 de enero de 2026. / AFP via Getty Images

La Gran Muralla de Juyongguan se iluminó en Pekín.

La celebración de la cuenta regresiva de Año Nuevo de 2026 en Pekín tendrá lugar en la Gran Muralla de Juyongguan el 31 de diciembre de 2025 en Pekín, China. / Getty Images

Luces láser dominaron el cielo nocturno sobre la Torre Lotte World, el edificio más alto de Corea del Sur, en Seúl.

Luces láser iluminan el cielo nocturno sobre la Torre Lotte World, el edificio más alto de Corea del Sur, en Seúl. / AFP via Getty Images

En el pabellón Bosingak de Seúl, varios artistas actuaron durante la cuenta regresiva de Año Nuevo.

Artistas surcoreanos actúan en el escenario durante un evento de cuenta regresiva de Nochevieja en el pabellón Bosingak en Seúl, Corea del Sur, el 31 de diciembre de 2025. Según el zodíaco chino, 2026 es el Año del Caballo Rojo. / EPA

Una artista callejera hizo gala de sus habilidades con el fuego como parte de la Procesión de la Luz en Dublín antes de dirigirse al concierto de la tarde en el Castillo de la ciudad irlandesa.

Una artista callejera participa en la Procesión de la Luz en Dublín. Sostiene un artefacto con fuego en el extremo. / PA Media

En otras partes del mundo, las naciones celebraron la llegada del Año Nuevo con sus propias tradiciones.

En una playa nudista en Le Cap d’Agde, en el sur de Francia, personas vestidas y desnudas participaron en un tradicional baño en el mar para conmemorar las celebraciones de Año Nuevo.

Un grupo de personas en el mar, con gorros de Papá Noel y trajes de baño, se toman una selfie con el pulgar hacia arriba. / AFP via Getty Images

Los nadadores en el balneario de Islands Brygge en Copenhague, Dinamarca, también se atrevieron a zambullirse en las frías aguas para un chapuzón tradicional, conocido como Nytaarsbad.

Un grupo de personas saltando a una piscina de agua fría y salpicando agua por todas partes. / Getty Images

En Ommen, Países Bajos, los residentes locales presenciaron el tradicional lanzamiento anual de proyectiles de carburo, una tradición de Nochevieja que consiste en convertir bidones de leche en cañones.

En Ommen, Países Bajos, unos bidones de leche disparan balones de fútbol con grandes llamaradas ante la mirada de las familias. / Shutterstock

En Osaka, Japón, jóvenes vestidas con kimonos tradicionales participaron en una procesión ritual sintoísta para conmemorar el final del año en Sumiyoshi Taisha, uno de los santuarios sintoístas más antiguos de Japón.

En Osaka, Japón, cuatro jóvenes vestidas con kimonos tradicionales participan en una procesión ritual sintoísta para conmemorar el final del año en Sumiyoshi Taisha, uno de los santuarios sintoístas más antiguos de Japón. / AFP via Getty Images

Corredores ataviados con coloridos atuendos desafiaron el frío aire de diciembre en Cracovia, Polonia, para participar en la tradicional Carrera de Año Nuevo de Cracovia en el casco antiguo.

Personas disfrazadas con diferentes trajes, incluyendo bomberos y bomberas, participan en la carrera de Nochevieja en Cracovia, Polonia. / Getty Images

Personas disfrazadas con trajes divertidos participan en la tradicional carrera de Año Nuevo de Cracovia en el casco antiguo, en la víspera de Año Nuevo en Cracovia, Polonia. / Getty Images

Adultos y niños realizaron una danza tradicional para despedir al sol de 2025 y dar la bienvenida al sol de 2026, en Denpasar, Bali, Indonesia.

Mujeres balinesas posan antes de realizar una ceremonia tradicional para despedir el sol de 2025 y dar la bienvenida al sol de 2026, durante una celebración de Nochevieja en Denpasar, en la isla turística indonesia de Bali, el 31 de diciembre de 2025. / AFP via Getty Images

Unos niños interpretan una danza tradicional balinesa para despedir el sol de 2025 y dar la bienvenida al sol de 2026, durante una celebración de Nochevieja en Denpasar, en la isla turística indonesia de Bali, el 31 de diciembre de 2025. / AFP via Getty Images

