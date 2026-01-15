Fuerzas de Estados Unidos incautan al petrolero Veronica en aguas del Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Veronica en aguas del Caribe, el sexto buque decomisado desde el inicio de estos operativos, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Veronica en el Caribe”, escribió Noem en un mensaje en X acompañado con un video de la operación, realizada en coordinación con los departamentos de Guerra, Estado y Justicia.

“Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Veronica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe”, agregó la funcionaria.

Noem calificó a la acción de “impecable, de conformidad con el derecho internacional” e insistió en que “como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto”.

Este sería el sexto operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el Gobierno del detenido presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se produce horas antes del encuentro de Trump con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

Captura de video tomada de la cuenta oficial de la red social X de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem @Sec_Noem, que muestra el buque cisterna Veronica navegando en el Caribe. EFE/ @sec_noem

Un día antes, el estadounidense habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que asumió como mandataria interina tras la captura y el traslado a Nueva York de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Ambos líderes abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Como parte de la operación Lanza del Sur, Estados Unidos ha intensificado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe, donde ha destruido sumariamente a embarcaciones supuestamente relacionados con el narcotráfico y matado a la mayoría de sus tripulantes.

La semana pasada, fuerzas estadounidenses interceptaron en el Atlántico Norte al buque de bandera rusa Marinera, antes conocido como Bella 1 de bandera guyanesa, después de semanas de persecución.

Antes informó de la captura de los tanqueros Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper, estos dos últimos incautados en diciembre pasado.

Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.