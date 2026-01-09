Panamá, 09 de enero del 2026

    Departamento de defensa

    Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe

    EFE
    Según la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, el buque, “sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo”, “había partido de Venezuela antes de ser interceptado”.

    Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero ‘Olina’ en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

    La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.

    En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un “mensaje claro” de que “no existe refugio seguro para los criminales”, en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir “actividades ilegales transnacionales” en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

    En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al ‘Olina’ como parte de la llamada “flota fantasma”, compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas.

    Según Noem, el buque, “sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo”, “había partido de Venezuela antes de ser interceptado”.

    La operación contó con la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, una iniciativa para “reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley, especialmente en rutas del Caribe y América Latina”.

    Estados Unidos ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe, y el miércoles requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa.

    Ese día, el Pentágono confirmó la incautación del tanquero ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’, buque que Washington persiguió desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas.

    La Guardia Costera estadounidense también interceptó el ‘M/T Sophia’, petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales, con lo que en total se han incautado cinco buques con crudo.

    Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operación Lanza del Sur no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, según dijeron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental.

    EFE

    Agencia de noticias


