Fujimori aumenta su ventaja sobre Sánchez cuando el escrutinio supera ya el 99% en Perú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

La ventaja de Keiko Fujimori en las reñidas elecciones presidenciales de Perú aumenta.

Cuando el escrutinio supera el 99% de los votos, la candidata de la derechista Fuerza Popular suma el 50,098% de los sufragios, mientras que su rival, Roberto Sánchez, del izquierdista Juntos por el Perú, obtiene un 49.902%.

La exigua diferencia ha aumentado en el tramo final del recuento, cuando las autoridades electorales han comenzado a contar los votos de los peruanos residentes en el extranjero.

Han pasado ya casi diez días desde que los peruanos depositaron sus votos en la segunda vuelta electoral el pasado 7 de junio y, aunque la carrera parece estar decantándose lentamente del lado del fujimorismo, se preguntan quién será su próximo presidente.

¿Por qué tarda tanto el recuento y cuándo se conocerá oficialmente el ganador?

Revisión de las actas impugnadas

Las encuestas a pie de urna arrojaron un empate técnico entre ambos candidatos y el escrutinio oficial ha confirmado la extrema igualdad, con apenas unas decenas de miles de votos de diferencia.

En ese contexto, ambos candidatos pidieron a sus representantes en las mesas electorales disputar cada voto sobre el que hubiera dudas.

Después de que en la primera vuelta se produjeran irregularidades que impidieron en primera instancia el voto en algunos centros de votación y llevaron a la dimisión del máximo responsable de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las dudas eran máximas ante una segunda vuelta muy apretada y que ha confirmado los pronósticos de que se decidiría por pocos votos.

Fujimori llamó a sus partidarios a “defender cada voto”, mientras que Sánchez pidió a los ciudadanos mantenerse “vigilantes” y con “ojo crítico” ante el recuento.

Los peruanos votaron el 7 de junio, pero aún no saben quién será su próximo presidente. / Jorge Cerdán / Getty

Los partidos de ambos candidatos han impugnado miles de actas electorales, lo que obliga al máximo tribunal electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a resolver cada una de ellas, lo que lleva semanas.

Las diferencias en torno a las actas impugnadas deben ser resueltas por Tribunales Electorales Especiales por todo el país antes de que el JNE proclame oficialmente la fórmula ganadora.

Juntos por el Perú ha presentado recursos para anular mesas en distritos de Lima donde Fujimori arrasó, mientras que Fuerza Popular ha impugnado los resultados en distritos rurales donde Sánchez tiene su mayor caladero de votos.

Y como la votación es tan igualada, no cabe hacer proyecciones que definan un ganador hasta que se haya terminado de contar todos los votos y revisar todas las actas observadas.

El JNE ha informado que estima que los resultados oficiales no serán proclamados hasta mediados de julio, cuando se hayan completado el recuento y la revisión de todas las actas observadas.

Un país acostumbrado a las elecciones apretadas

No es la primera vez que Perú vive un recuento electoral largo y agónico.

De hecho, el país se ha acostumbrado a la máxima igualdad e incertidumbre en sus últimas elecciones presidenciales.

En 2021, Pedro Castillo le ganó la presidencia a Keiko Fujimori por solo un 0.25% de los votos.

Los resultados definitivos también se demoraron entonces por las impugnaciones presentadas por la candidatura de Fujimori.

Cinco años antes, en 2016, Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por un 0.24% de los votos.

Pedro Castillo le ganó la presidencia a Keiko Fujimori en 2021 por solo un 0,25% de los votos. / Miguel Yovera / Getty

Si finalmente gana, Keiko Fujimori habrá logrado un objetivo que se le escapó en tres intentos anteriores.

Y será la novena persona en ocupar la presidencia de Perú en los últimos diez años, un periodo marcado por la inestabilidad y las constantes crisis políticas, en el que la mayoría de gobernantes ha tenido que dejar el cargo en medio de acusaciones de corrupción y procedimientos parlamentarios para destituirlos.

Como revelan los estrechos resultados electorales, heredaría un país altamente polarizado y tendría ante sí una compleja tarea que empezaría por lograr la estabilidad de la que carecieron gobiernos anteriores.

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