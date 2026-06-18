Fujimori incrementa a más 39,000 votos su ventaja sobre Sánchez en elecciones en Perú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La candidata derechista Keiko Fujimori incrementó este miércoles a 39,115 votos la ventaja que mantiene sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando ya se ha contado el 99.383 % del sufragio de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio en Perú.

Con este porcentaje, la líder del partido Fuerza Popular recibe el 50.107 %, equivalente a 9,157,631 votos, frente a un 49.893 % de Sánchez, del partido Juntos por el Perú, que suma 9,118,516 votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que aún quedan 572 actas de votación con observaciones e impugnaciones, que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.

En los jurados especiales, las actas son revisadas para resolver las quejas presentadas por los grupos políticos en contienda y, de persistir las diferencias, son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.

Medios locales también informaron este miércoles que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó evaluar un pedido de Juntos por el Perú para que se anulen 647 mesas de votación que se instalaron en tres ciudades de Estados Unidos.

Aunque el JNE aún no ha fijado una fecha para analizar ese expediente, se indicó que la medida se tomó después de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró procedente una apelación presentada por el partido izquierdista.

Este miércoles, Sánchez se reunió durante varias horas en el local de su partido con dirigentes, candidatos y asesores legales, tras lo cual anunció a periodistas que durante la mañana del jueves ofrecerá una rueda de prensa porque tiene “anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral”.

El JNE señaló que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se dará como máximo a mediados de julio próximo, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental (2026-2031) en Perú.