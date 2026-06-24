Panamá, 24 de junio del 2026
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    Fujimori logra la ventaja suficiente sobre Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú

    EFE
    Fujimori logra la ventaja suficiente sobre Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú
    La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE

    La candidata derechista Keiko Fujimori alcanzó este martes la suficiente ventaja para ser la próxima presidenta de Perú al aventajar en 42.097 votos al izquierdista Roberto Sánchez, que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude y ha pedido anular la votación en el exterior.

    Al llegar al 99,79 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 42.097 votos que ya no podrá ser revertido, pues quedan aproximadamente 38.200 votos por contabilizarse para ambos contendientes.

    Hasta la noche de este martes quedaban por escrutarse 191 actas electorales, el 0,20 % del total de 92.766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio, y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta.

    Información en desarrollo...

    EFE

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