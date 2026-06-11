Fujimori vuelve a situarse por delante de Sánchez en la recta final del escrutinio en Perú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a situarse este miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez al alcanzarse el 98.20 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo.

A falta de contar menos del 2 % de los votos, Fujimori obtiene el 50.001 % de los votos válidos al recibir 9,032,189 sufragios, frente al 49.999 % de Sánchez con 9,031,723 sufragios, y que suma votos, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen.

El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42,000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada.

Durante la noche de este miércoles arribó a Lima el último lote de actas de votación, procedente de Argentina.

La Cancillería peruana indicó que, con este arribo, “finaliza con éxito el repliegue del voto exterior”, realizado en 73 países, y precisó que las actas pendientes procedieron de Buenos Aires.

En total, quedan por escrutar 254 actas, de las cuales 233 son del extranjero, cada una de las cuales contiene un máximo de 300 votos.

Expertos en estadísticas han reiterado que este conteo puede inclinar la balanza a favor de Fujimori, que ha recibido la mayor votación de los peruanos en el extranjero, con un 63.551 % hasta el momento, frente a un 36.449 % de Sánchez.

Sin embargo, también se remarca que hay 1,619 actas pendientes de ser revisadas por el jurado electoral por haber sido impugnadas o presentar algún error material, por lo que el resultado definitivo de las elecciones solo se conocerá cuando se concluya con este proceso, que aún puede tardar varios días.

En medio de este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo un llamado a la calma tanto a la ciudadanía como a los actores políticos del país y les pidió esperar el final del escrutinio.

Agregó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya están atendiendo las actas observadas y los demás procedimientos previstos por la justicia electoral, incluyendo los relacionados con recuento de votos cuando corresponda conforme a ley.

El organismo reafirmó, en ese sentido, su “compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”.

Este miércoles, Sánchez invocó con “energía” que se respete esa voluntad, después de criticar que el responsable de una encuestadora señalara como probable ganadora a Fujimori.

La proyección de esa empresa, publicada el domingo, daba un empate técnico con Sánchez levemente por delante.

El candidato del partido Juntos por el Perú anunció que pidió una reunión con los organismos electorales “por todas estas cosas extrañas que están sucediendo”.

Fujimori afirmó, por su parte, que las actas con la votación en el extranjero le dan “mucho aliento”, pero también reiteró que mantiene una posición “muy prudente”.

“Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que vienen del extranjero, pues nos da mucho aliento”, sostuvo antes de también reiterar que se debe respetar “la voluntad popular”.

El ganador de estas elecciones gobernará Perú durante el período 2026-2031, tras una etapa de inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en una década, debido a una sucesión de destituciones y renuncias presidenciales promovidas desde el Parlamento.