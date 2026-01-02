Panamá, 02 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONTROVERSIA

    George Clooney responde a Donald Trump: Volveremos a hacer grande a América en noviembre

    EFE
    George Clooney responde a Donald Trump: Volveremos a hacer grande a América en noviembre
    George Timothy Clooney es un actor, director, productor y guionista estadounidense. Archivo

    El actor George Clooney ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se burló de él y su familia tras obtener la nacionalidad francesa: “Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”.

    +info

    Donald Trump se burla de George Clooney por obtener la ciudadanía francesa

    El actor ha respondido de este modo a Trump en una declaración publicada en el medio Hollywood Reporter.

    En Noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones mid-term, y el partido demócrata apunta como ganador según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por el New York Times.

    El actor hace un juego de palabras con el eslogan ‘Make America Great Again’ -’Hagamos América grande de nuevo’ en español-, y que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.

    Trump arremetió ayer en la red de ultraderecha Truth Social contra Clooney y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”.

    “Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden”, dice el presidente Trump.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más
    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro tras presencia de adulto mayor en la vía. Leer más