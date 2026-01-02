George Clooney responde a Donald Trump: Volveremos a hacer grande a América en noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El actor George Clooney ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se burló de él y su familia tras obtener la nacionalidad francesa: “Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”.

El actor ha respondido de este modo a Trump en una declaración publicada en el medio Hollywood Reporter.

En Noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones mid-term, y el partido demócrata apunta como ganador según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por el New York Times.

El actor hace un juego de palabras con el eslogan ‘Make America Great Again’ -’Hagamos América grande de nuevo’ en español-, y que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.

Trump arremetió ayer en la red de ultraderecha Truth Social contra Clooney y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”.

“Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden”, dice el presidente Trump.