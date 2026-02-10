Ghislaine Maxwell: la exnovia de Jeffrey Epstein se niega a responder preguntas en una audiencia del Congreso de EU

Caitlin Wilson; Cai Pigliucci - desde Capitol Hill

Ghislaine Maxwell, la cómplice condenada del delincuente sexual Jeffrey Epstein, se negó a responder a las preguntas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos este lunes.

Maxwell compareció virtualmente para una declaración a puerta cerrada desde la prisión de Texas en la que cumple una condena de 20 años por tráfico sexual.

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que, “como era de esperar”, Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda, invocando su derecho a permanecer en silencio.

“Obviamente, esto es muy decepcionante”, afirmó. “Teníamos muchas preguntas que hacerle sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles cómplices”.

“Queremos sinceramente llegar a la verdad para el pueblo estadounidense y hacer justicia a las supervivientes, de eso se trata esta investigación”, añadió Comer.

La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos otorga a los estadounidenses el derecho a evitar la autoincriminación negándose a responder preguntas mientras están bajo juramento.

La representante demócrata Melanie Stansbury dijo que Maxwell aprovechó la oportunidad para “hacer campaña a favor de la clemencia”.

Comer afirmó que, tras hablar con las supervivientes de Epstein, estaba claro “que Maxwell era una persona muy mala” que no merecía ningún tipo de inmunidad.

Verdad por clemencia

En una publicación en las redes sociales, el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, había afirmado que su cliente estaba “dispuesta a hablar con total sinceridad si el presidente Trump le concedía clemencia”.

“Solo ella puede ofrecer un relato completo. A algunos puede que no les guste lo que oigan, pero la verdad es lo que importa”, publicó.

En una carta enviada al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes antes de la comparecencia de Maxwell, un grupo de sobrevivientes de Epstein instó a los legisladores a mostrarse escépticos ante cualquier información proporcionada por la condenada.

La criticaron por negarse a identificar a “los muchos hombres poderosos” involucrados en la operación de tráfico de Epstein y por su negativa a “cooperar de manera significativa” con las fuerzas del orden, afirmando que cualquier “trato especial” o “credibilidad otorgada a su testimonio” sería catastrófico para los sobrevivientes.

La Casa Blanca ha dicho que “no se está concediendo ni se está discutiendo ninguna clemencia” relacionada con Maxwell.

Maxwell fue condenada en 2021 por su papel en la captación de niñas menores de edad para que su exnovio las explotara. Epstein murió en prisión en 2019. Ella está solicitando el indulto a Trump y ha sido acusada de mentir a los funcionarios federales.

En una carta dirigida a Comer antes de la declaración, el representante demócrata Ro Khanna dijo que tenía previsto preguntar a Maxwell sobre un documento judicial que presentó el año pasado en el que afirmaba que había “cuatro cómplices identificados” y otras 25 personas que no fueron imputadas en la investigación sobre Epstein.

También tenía previsto preguntarle sobre su “relación social” y la del fallecido financiero con Donald Trump, y si el presidente de Estados Unidos había hablado alguna vez con su equipo de defensa sobre un posible indulto para Maxwell.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein, con quien dice haber roto el contacto hace décadas, y no ha sido acusado de ningún delito por las víctimas de Epstein.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante republicano por Kentucky James Comer, dio una rueda de prensa luego de Maxwell se negara a responder preguntas. / AFP via Getty Images

¿Cambio de estrategia?

Khanna dijo que la decisión de Maxwell de no responder a las preguntas del Comité de Supervisión “parece incoherente con su conducta anterior, ya que no invocó la Quinta Enmienda cuando se reunió con el fiscal general adjunto Todd Blanche para discutir un tema sustancialmente similar”.

Según la transcripción del Departamento de Justicia de dicha reunión, celebrada en julio, Maxwell le dijo a Blanche, quien trabajó en el pasado como abogado personal de Trump, que no fue testigo de ninguna conducta inapropiada por parte de Donald Trump o del expresidente estadounidense Bill Clinton y que la supuesta “lista de clientes” de Epstein no existe.

La declaración del lunes estaba prevista inicialmente para el pasado mes de agosto, pero Comer la pospuso tras la solicitud de los abogados de Maxwell de esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre su caso.

Todo esto se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya publicado millones de páginas de nuevos archivos de su investigación sobre el financiero caído en desgracia, tras la aprobación por el Congreso el año pasado de una ley que obligaba a su divulgación.

Los miembros del Congreso podrán ver personalmente las versiones sin censura de casi tres millones de páginas en el Departamento de Justicia a partir del lunes, según informó la cadena de noticias CBS, socia de la BBC en Estados Unidos.

“Creo que es estupendo que el Departamento de Justicia permita a los miembros del Congreso entrar y ver todas las versiones sin censura de los documentos”, declaró Comer a los periodistas en el Capitolio este lunes.

Un grupo de sobrevivientes de Epstein publicó el domingo un vídeo en el que pedía más transparencia en torno a las censuras y a ciertos archivos no publicados.

Blanche ha rechazado cualquier acusación de encubrimiento, y afirmó que no es cierta la idea de que existe “una parte oculta de información sobre hombres que conocemos” y que el Departamento de Justicia ha decidido no procesar.

*Con reportería de Pratiksha Ghildial en Nueva York.

Epstein y Maxwell en una imagen divulgada por el Departamento de Justicia de EE.UU. / Departamento de Justicia

