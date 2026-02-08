Gobernador colombiano: El departamento de Córdoba sufre inundaciones ‘sin precedentes’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, asegura que su departamento enfrenta una emergencia por inundaciones “sin precedentes”, con el 80 % de sus municipios afectados, mientras los balances oficiales del Gobierno colombiano sitúan en cerca de 43,000 las familias damnificadas por las lluvias en esta zona del noroeste del país.

“La situación que hoy vive el departamento de Córdoba es un hecho sin precedentes en la historia, no tenemos reportes de un hecho de tal magnitud”, señaló el gobernador en una entrevista con EFE en Montería, la capital departamental.

Las lluvias, escasas para esta época del año en Colombia, se intensificaron por la presencia de dos frentes fríos del hemisferio norte -uno la semana pasada y otro este fin de semana- que han llegado hasta el sur del mar Caribe y provocado la crecida de ríos que, en el caso de Córdoba, afectan a 24 de los 30 municipios del departamento, es decir, el 80 % del territorio, según el gobernador.

Impacto en la economía

Más allá de la atención inmediata, el gobernador advirtió que el principal desafío será la recuperación económica de una región con vocación agroindustrial, cuya economía se basa en la ganadería, la agroindustria y la pesca, entre otros sectores.

“Tenemos impactos en el sector agroindustrial, agrícola, pecuario, turístico, pesquero y minero-energético. Se afecta el comercio, se afecta la informalidad; hoy se afecta todo el departamento de Córdoba”, dijo Zuleta.

Según el mandatario, al menos diez municipios están en una situación “severa”, mientras continúan las labores de rescate y la entrega de ayuda humanitaria coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), en articulación con alcaldes, organismos de socorro y entidades nacionales.

En ese contexto, el gobernador valoró el anuncio del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien el viernes afirmó que declarará nuevamente la emergencia económica, social y ambiental en la región afectada por las inundaciones, una medida que podría extenderse a otras zonas del país.

“Actuaremos con el Ejército derribando diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones”, agregó el mandatario tras participar en una reunión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Zuleta aseguró que su departamento recibirá “con la mejor disposición” cualquier medida que adopte el Gobierno nacional para atender la crisis.

Soluciones estructurales

El gobernador cordobés hizo además un llamado a priorizar soluciones estructurales frente a desastres recurrentes como inundaciones y erosión costera.

“¿No es acaso más rentable prevenir el desastre que atender la emergencia? No solamente porque es más económico, sino porque si se previene se salvan vidas. Con una sola vida que se salve, eso es lo más rentable”, expresó.

Zuleta explicó que la actual emergencia combina fuertes lluvias en el norte y el sur del departamento, lo que ha agravado los desbordamientos de ríos y las inundaciones incluso en zonas de Montería, donde, según la Alcaldía, el río Sinú atraviesa una onda de creciente que no depende únicamente de las precipitaciones locales.

“Es agua que viene bajando por la cuenca, sumada al rebose del embalse de la hidroeléctrica de Urrá, y por eso los niveles seguirán altos durante varios días, incluso si deja de llover”, alertó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

El gobernador destacó la respuesta solidaria de la población civil y del sector privado e hizo un llamado a la comunidad internacional para respaldar los esfuerzos humanitarios destinados a aliviar la situación de miles de familias cordobesas afectadas por las inundaciones.