Panamá, 18 de marzo del 2026

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    TENSIONES

    Gobierno de Cuba critica que Estados Unidos amenace con derrocarlo

    EFE
    Gobierno de Cuba critica que Estados Unidos amenace con derrocarlo
    Personas se movilizan en un vehículo por una calle desocupada en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

    La Habana criticó este miércoles que Estados Unidos amenace “casi a diario con derrocar” al Gobierno cubano y pretenda “adueñarse del país” mientras le aplica duras sanciones, medidas que tachó de “castigo colectivo”.

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    Estados Unidos condiciona acuerdo con Cuba a la salida de Díaz-Canel, según el ‘New York Times’Un nuevo apagón total deja a Cuba sin electricidad

    El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, denunció en redes sociales que Washington “amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional”, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurase que sería “un honor” tomar la isla.

    “Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos”, afirmó Díaz-Canel.

    El presidente cubano afirmó que Estados Unidos utiliza el “indignante pretexto” de su “debilitada economía”, cuando −a su juicio− la crisis de la isla se debe a la “feroz guerra económica” a la que le ha sometido Washington, que “se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”.

    “Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, concluyó Díaz-Canel.

    En la misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se mostró convencido de que “el castigo colectivo” de las sanciones “no mellará el ejercicio pleno de la soberanía” de la isla “ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético”.

    Este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró sus críticas de que la economía de la isla “no funciona” y exigió “cambios drásticos” en el “sistema político y gubernamental”, añadiendo que considera “necesario” que “asuman el liderazgo personas nuevas”.

    Según el diario estadounidense The New York Times, la Administración de Trump ha condicionado la salida de Díaz-Canel del poder al avance de las conversaciones bilaterales, que el Gobierno cubano finalmente reconoció oficialmente el viernes pasado.

    “Tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar”, advirtió Rubio ante la prensa en el Despacho Oval.

    EFE

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