    EFE
    Gobierno de México reporta 25 bajas de la Guardia Nacional y 70 detenidos por disturbios
    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participa en una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

    Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en siete estados como Jalisco o Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron “cobardes ataques” que causaron la muerte de “25 militares”.

    Asimismo, 30 integrantes del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos, añadió García Harfuch.

    Según subrayó el secretario de Seguridad, en varias estados se produjeron “reacciones violentas” del crimen organizado como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.

    En total se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, de las cuales seis se produjeron en Jalisco (oeste de México), donde fallecieron 25 militares, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal.

    Además, en Michoacán, entidad vecina a Jalisco, hubo 15 ataques armados en los que fueron heridos 15 efectivos de las corporaciones estatales y locales.

    García Harfuch detalló que la mayoría de los bloqueos fueron “retirados” y que, por el momento, no hay “novedad” de nuevos bloqueos en el día de hoy.

    “Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”, señaló el titular de Seguridad.

    Estos sucesos fueron atendidos por efectivos de las fuerzas de seguridad en cooperación con las autoridades locales, con el objetivo de “contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad”, agregó el funcionario.

    Como consecuencia, indicó Harfuch, “al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo”.

    El abatimiento de El Mencho se produjo con información de inteligencia facilitada por Estados Unidos, según informó la Secretaría de la Defensa mexicana.

    Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

    Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

