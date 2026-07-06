Gobierno de Perú inicia transferencia de gestión a Fujimori tras declaración de resultados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (PCM) ordenó este domingo comenzar con la transferencia de gestión de gobierno después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara este viernes a la derechista Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031.

A través de un oficio múltiple enviado a todos los sectores del Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, puso en marcha el proceso de transferencia de gestión en el que se ordena el inicio de las coordinaciones institucionales que permitan cumplir con los plazos legales previstos para el cambio de gobierno.

“Agradeceré disponer que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de su sector, así como los órganos competentes, adopten las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión, brindando las facilidades para la acreditación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE)”, solicitó Arroyo a los ministerios.

También pidió extender estas disposiciones a los viceministerios, la secretaría general, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y demás entidades comprendidas y realizar las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de la información y documentación prevista.

Además, el Ejecutivo activó los protocolos de entrega de información pública bajo criterios de colaboración institucional y continuidad del servicio para evitar vacíos en la administración y asegurar que las nuevas autoridades reciban un panorama completo de la situación del Estado.

En el oficio, se oficializa el nombramiento del economista Marco Vinelli por parte de Fujimori como responsable “de la coordinación del proceso de Transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo”.

Vinelli, que fue responsable de la campaña electoral del partido fujimorista Fuerza Popular, “actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE)” ante los ministerios y demás entidades de gobierno.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados, tras los intentos sin éxito de Sánchez de frenar este acto, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en su contra y reclamar la anulación de la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo a él, que fue el más votado en el territorio nacional.

La proclamación de los resultados del JNE supone la finalización del proceso electoral sin que pueda haber ya vuelta a atrás sobre el resultado, en el que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 papeletas; frente al 49,865 % de Sánchez, que acumuló 9.173.755 apoyos.