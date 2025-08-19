Panamá, 19 de agosto del 2025

    Gobierno de Trump acusa a Diosdado Cabello y ‘su pandilla’ de ‘destruir’ Venezuela

    EFE
    Fotografía cedida por Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, del ministro de esa cartera, Diosdado Cabello. EFE

    El Gobierno de Estados Unidos acusó este lunes al ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, y “su pandilla” de “destruir al país” suramericano, prolongando por tercera semana el cruce de recriminaciones tras elevar a 50 millones de dólares la recompensa por el presidente Nicolás Maduro.

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo hoy en X que Cabello y “su pandilla de brutos criminales”, en referencia al Gobierno de Maduro, “han acosado y declarado la guerra” al pueblo de Venezuela.

    El mensaje, escrito en español, marca un nuevo episodio entre la tensa relación entre ambos países desde que el Gobierno de Donald Trump reiteró su acusación contra Maduro de ser el líder del grupo criminal del Cartel de los Soles y elevó la recompensa a 50 millones por información que conduzca a su arresto.

    La Casa Blanca además anunció entonces decomisos sobre más de 700 millones de dólares en activos al presidente Maduro y el bloqueo de cuentas bancarias a Cabello, una acusación que el ministro venezolano desestimó el miércoles pasado al calificar de “estúpidos” a los funcionarios estadounidenses.

    En su programa semanal, Cabello señaló al embajador estadounidense en Colombia, John McNamara, de orquestar conspiraciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y Venezuela con la anuencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

    El mensaje de hoy de Landau de responde a esa acusación. “Con razón usted (Cabello) y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientras yo ando tranquilo: la historia demuestra cómo terminan los tiranos”, escribió el subsecretario.

    Cabello ha acusado a la Casa Blanca de encabezar una narrativa falsa y aseguró que el territorio venezolano está libre de producción de drogas y negó que sea un paso de distribución, al tiempo que acusó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) de ser el “único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo” y que “depende directamente del Gobierno de Estados Unidos, llámese cómo se llame el presidente”.

    El mensaje de Landau al también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) prolonga por tercera semana las tensiones entre los dos países.

    EFE

