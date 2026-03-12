Panamá, 12 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RÉGIMEN

    Gobierno de Venezuela firma acuerdo con Repsol para ‘garantizar el suministro de gas’

    EFE
    Gobierno de Venezuela firma acuerdo con Repsol para ‘garantizar el suministro de gas’
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a representantes de la empresa española Repsol y la italiana Eni. @presidencialve1

    El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un acuerdo para “garantizar el suministro de gas” con la empresa española Repsol y con la italiana Eni.

    “Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”, manifestó la presidenta encargada en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VT).

    En este sentido, agradeció a las empresas por haber permanecido en Venezuela en los “momentos más duros” y resaltó que producto de ese trabajo se firma un acuerdo para la explotación de Cardón IV, uno de los mayores campos de gas de Latinoamérica que “actualmente se cuenta con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día”, según indicó en su página la multinacional española.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Embalses del Canal de Panamá están en niveles históricos, pero vigilan una nueva amenaza. Leer más