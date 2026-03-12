Gobierno de Venezuela firma acuerdo con Repsol para ‘garantizar el suministro de gas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un acuerdo para “garantizar el suministro de gas” con la empresa española Repsol y con la italiana Eni.

“Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”, manifestó la presidenta encargada en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VT).

En este sentido, agradeció a las empresas por haber permanecido en Venezuela en los “momentos más duros” y resaltó que producto de ese trabajo se firma un acuerdo para la explotación de Cardón IV, uno de los mayores campos de gas de Latinoamérica que “actualmente se cuenta con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día”, según indicó en su página la multinacional española.