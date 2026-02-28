Gobierno de Venezuela pide retomar la vía de la negociación con Irán y lamenta el ataque

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno de Venezuela hizo un llamamiento urgente este sábado a la comunidad internacional, a Estados Unidos y a Israel para que retomen la vía de la negociación con Irán y eviten una escalada de la confrontación.

“Causa profunda consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas de civiles inocentes, incluidos estudiantes menores de edad de una escuela primaria”, indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram por el titular de ese despacho Yván Gil.

El Ejecutivo venezolano lamentó los ataques en un contexto en el que se “desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso”.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán,… pic.twitter.com/LlYrLEKXtM — Yvan Gil (@yvangil) February 28, 2026

A su juicio, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han desencadenado una “peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán”.

“Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”, apuntó.