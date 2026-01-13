Gobierno español pide ir ‘hasta el final’ en denuncia a Julio Iglesias por agresión sexual

El Gobierno español aboga por llegar “hasta el final” en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias que le acusan de acoso y agresión sexual para que no quede “ningún espacio de impunidad”.

“No vamos a mirar hacia otro lado”, dijo la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones que hoy publican el periódico digital eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias en Estados Unidos.

Según la investigación de estos medios, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, una como empleada de hogar y otra como fisioterapeuta, han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España, y tanto los medios que publican la información como EFE han tratado de obtener la versión del entorno del cantante sin éxito.

La portavoz del Ejecutivo español pidió que no haya “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad” y recordó el compromiso “contundente, firme y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres”, aunque no aclaró si el Gobierno retirará la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su parte recalcó en X que “ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema” y confió en que “se investigue y se llegue hasta el final”.

“Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión”, incidió Redondo, al tiempo que la portavoz del Gobierno señaló que, pese a no haber leído en profundidad las informaciones, el trabajo periodístico le merece mucho respeto.

Por su parte, Redondo añadió que “se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, muy machista, un lado realmente preocupante” y agradeció a las mujeres que alzan la voz contra estas actitudes.

Apoyo de la presidenta madrileña

Al otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular, ha mostrado su apoyo al cantante y lo ha defendido.

“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, ha escrito Ayuso en X, en unos comentarios muy criticados por la izquierda española.

Así, la presidenta madrileña la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, aseguró que Ayuso representa “un machismo repugnante que pregona impunidad para los blancos poderosos y sometimiento para las mujeres y la gente trabajadora”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha abierto diligencias para tratar de determinar el alcance de la denuncia presentada el pasado 5 de enero y, en su caso, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.