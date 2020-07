Gobierno niega que España sufra una segunda oleada de coronavirus

España no vive una segunda oleada del coronavirus a pesar de que los indicadores muestran importantes rebrotes en todo el país, declaró este jueves 30 de julio el responsable de la lucha contra la pandemia, Fernando Simón.

El número de nuevos casos diarios fue de 1.229 en las últimas 24 horas, hasta totalizar 285.430, informó.

En los últimos siete días se han registrado más de 1.900 nuevos casos al día, lo que supone triplicar el número de contagios en dos semanas.

A causa de ello, varios gobiernos regionales, con competencias en materia de sanidad, endurecieron las medidas de lucha contra la pandemia.

"Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé. Si esto lo es, desde luego no me parece. Si lo fuera estaríamos en una situación muy diferente", aseguró Simón.

"Lo que más podemos llegar a definir como una segunda ola sería el momento en que tuviéramos transmisión comunitaria descontrolada amplia", añadió.

“Ahora mismo en España no podemos ni siquiera pensar en esa situación ni en España ni en la mayor parte de Europa”, planteó.

Oficialmente España ha sufrido 28.443 muertes a causa de la pandemia.