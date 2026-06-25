Panamá, 25 de junio del 2026
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    Venezuela

    González Urrutia pide que la ayuda llegue ‘sin intermediarios’ a afectados de terremoto

    El líder de la oposición venezolana realizó un llamado a permitir el acceso a ayuda humanitaria sin restricciones.

    EFE
    González Urrutia pide que la ayuda llegue ‘sin intermediarios’ a afectados de terremoto
    Terremoto en Venezuela deja hasta el momento 164 muertos y más de 190 heridos. Foto: EFE.

    El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia pidió a la comunidad internacional “ayuda humanitaria de emergencia” que pueda llegar “sin condicionamientos y sin intermediarios” a los miles de afectados por los dos terremotos que han afectado Venezuela, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos según el primer reporte oficial.

    “Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que esa ayuda debe llegar sin condicionamientos ni intermediario que la utilicen como instrumentos de control”, pidió González Urrutia en un video en sus redes sociales.

    El opositor aseguró que no hay “cifras confiables de víctimas”, lo que es “parte de la tragedia” y apuntó a que “décadas de destrucción institucional” han provocado que se llegue a la catástrofe con equipos de rescate, el sistema de salud y las telecomunicaciones “destruidos”.

    “Hago un llamado a los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras, por favor, acompañemos a nuestro pueblo en estas horas”, dijo el opositor.

    Por su parte, la líder opositora María Corina Machado expresó ayer su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.

    El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por la tarde por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

    El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

    El Gobierno venezolano informó que el doble terremoto ha causado hasta ahora al menos 164 muertos y 971 heridos y que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

    EFE

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