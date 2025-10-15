Panamá, 15 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LIBERTAD DE PRENSA

    Grandes medios de Estados Unidos, incluido Fox News, rechazan nuevas normas de prensa del Pentágono

    EFE
    Grandes medios de Estados Unidos, incluido Fox News, rechazan nuevas normas de prensa del Pentágono
    Fotografía de archivo del edificio del periódico The New York Times en Nueva York. EFE/Justin Lane

    Los principales medios de comunicación de Estados Unidos se negaron a firmar las nuevas normas para periodistas en el Pentágono, que buscan restringir el acceso a la información no autorizada y cuyo plazo de aceptación se cumple este miércoles, según avanzaron.

    La cadena Fox News, en la que trabajó el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, se sumó a las otras principales televisoras del país −ABC News, CBS News CNN y NBC News− para denunciar que estas normas “limitan la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país”.

    “Esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo”, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto publicado por varios medios.

    Además de las cadenas de televisión, también se han sumado Associated Press, Reuters, The News York Times, The Washington Post o Politico, entre otros.

    Este miércoles se cumple el plazo que el Departamento ha dado a los reporteros para aceptar la nueva política. Por ahora, solo el canal de noticias conservador One America News ha firmado el documento.

    El Pentágono anunció el pasado septiembre que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información, una medida inédita que otorga al Departamento de Guerra (antes conocido como Departamento de Defensa) un amplio control sobre los contenidos difundidos.

    Según explicó en septiembre el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los reporteros deberán firmar una nota en la que se comprometan a no divulgar información clasificada ni documentos considerados sensibles, incluso si no están marcados oficialmente como secretos.

    EFE

    Agencia de noticias


