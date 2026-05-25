Guardacostas chinos y taiwaneses protagonizan tenso enfrentamiento cerca de la isla Pratas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos buques de las guardias costeras de China y Taiwán protagonizaron este fin de semana un enfrentamiento marítimo en torno a la isla Pratas, un territorio controlado por Taipéi situado a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong, en medio del aumento de las tensiones entre ambas partes.

En un comunicado, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán indicó que el barco 3501 de la Guardia Costera china fue avistado el viernes en la zona y que posteriormente se dirigió hacia las “aguas restringidas” de Taiwán.

En respuesta, la CGA envió al patrullero Taichung, que emitió “múltiples advertencias” tanto en chino como en inglés al otro buque, dando inicio a una “intensa confrontación verbal” sobre la soberanía de estas aguas.

“La República Popular China posee soberanía y jurisdicción sobre las islas Dongsha (Pratas, en mandarín). Nuestra embarcación está llevando a cabo una misión rutinaria de patrulla; por favor, no interfieran con nuestras acciones”, aseguró el guardacostas chino, según la transcripción ofrecida por la parte taiwanesa.

“Su comportamiento demuestra precisamente que la paz de China es una farsa y que la comunidad internacional no los apoyará. Por favor, no destruyan la paz. Deberían regresar y esforzarse por alcanzar la democracia; esa es la forma correcta de servir a su país”, respondieron los oficiales marítimos taiwaneses.

La embarcación china permaneció más de 24 horas en la zona y abandonó las “aguas restringidas” de Pratas el domingo.

En lo que va de año, un total de cuatro buques de la Guardia Costera china, en seis incursiones distintas, han sido “expulsados” de las aguas cercanas a Pratas, indicó la CGA, que subrayó que la soberanía de la República de China (nombre oficial de Taiwán) “no admite provocaciones”.

“Taiwán posee tanto la determinación para defender su soberanía como la capacidad para mantener la paz. También continuará trabajando junto a países afines para preservar conjuntamente la paz y la estabilidad de la región del Indopacífico, adoptando todas las medidas necesarias para defender firmemente la soberanía nacional y la seguridad marítima”, zanjó el texto oficial.

La isla Pratas es uno de los territorios controlados por Taiwán en el mar de China Meridional, unas aguas cuya soberanía Pekín reclama en su práctica totalidad y por las que transita alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

A principios de este año, el Ejército chino llevó a cabo un “entrenamiento de combate” con drones en el espacio aéreo situado sobre Pratas, en una acción calificada por el Gobierno taiwanés como “altamente provocadora” e “irresponsable”.

Este último enfrentamiento marítimo se produjo poco después de la cumbre entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, en la que ambos abordaron la situación de Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como “parte inalienable” del territorio chino.