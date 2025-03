Guatemala: cirujano confiesa su culpa por la muerte de una paciente, pero recibe una condena reducida

Escuchar audio noticia

“Sí acepto, señor juez”. Con estas palabras, el cirujano plástico Kevin Malouf se declaró culpable el pasado 5 de marzo por el homicidio culposo de Floridalma Roque, una paciente de origen hondureño (59 años de edad) que falleció en su clínica durante una cirugía en 2023.

El caso ha generado indignación, ya que la investigación reveló que Malouf ocultó el cadáver de la víctima tras su muerte; en 2024, sus restos desmembrados fueron hallados a más de 50 kilómetros de la capital guatemalteca.

Según el fallo del juez penal Pedro Laynez, Malouf fue condenado a cinco años de prisión. Sin embargo, al acogerse a la aceptación de cargos, la pena se redujo a tres años y cuatro meses con derecho a fianza de unos 1,300 dólares, lo que ha causado consternación en Guatemala.

Familiares exigen justicia

José Roque, hijo de la víctima, denunció la sentencia como injusta. “El juez Laynez nos está revictimizando. El Ministerio Público presentó innumerables pruebas de que el doctor Kevin Malouf, con premeditación, causó la muerte de mi madre o la dejó morir sin prestarle auxilio. Mi madre puso su vida en sus manos”, declaró a los medios.

El Ministerio Público se opuso a que Malouf fuera procesado por homicidio culposo, ya que inicialmente fue acusado de homicidio, un delito con penas de 15 a 40 años de prisión. La Fiscalía argumentó que el cirujano decidió ocultar el cuerpo de Floridalma Roque: tras su fallecimiento en la operación, su cadáver fue sacado de la clínica, escondido y luego descuartizado en una finca en el sur de Guatemala.

Para los familiares, la pena y el monto de la fianza no representan una condena justa. “Estamos en pláticas con el Ministerio Público y nuestro abogado para determinar qué acciones tomaremos. Tenemos hasta el 18 de marzo para apelar la sentencia”, explicó Roque, en declaraciones divulgadas por Prensa Libre.

El fallo del juez Laynez ha generado un fuerte rechazo en la sociedad. “A punto de conmemorarse el Día de la Mujer, dicta una condena que denigra a todas las mujeres de Guatemala y del mundo”, expresó el hijo de la víctima.

🛑Palabras del hijo de Floridalma:

"Era un ser humano; era mi madre, hoy le tocó a ella y le puede tocar a otras personas (...) Le regalan la libertad (a Kevin Malouf). Para nosotros, se denota la corrupción que hay dentro de los juzgados y se denota que el juez Pedro Laynez… pic.twitter.com/KnNVJRkT0Y — Manfredo Marroquín (@ManfredoGuate) March 7, 2025

Es un insulto a la memoria de Floridalma Roque, a su familia y amigos, la sentencia en el caso de su muerte. La decisión del juez Pedro Laynez y la manipulación de la ley por parte de Kevin Malouf y su abogado son una muestra de la podredumbre del sistema jurídico guatemalteco 1/ pic.twitter.com/4EaZkvYuZN — Esther Brol (@estherbrol) March 6, 2025

El juez Pedro Laynez debe ser separado inmediatamente del cargo.



El @OJGuatemala y el @MPguatemala deben investigarlo por procurar impunidad al médico Kevin Malouf, reponsable del horrendo asesinato de Floridalma Roque.#BastaYa pic.twitter.com/wbSR7a2UVq — Alianza por las Reformas (@AlianzaRgt) March 6, 2025

Aún no puedo creer que este sistema de justicia:



Malouf sale de prisión por una multa de 5 quetzales diarios por el homicidio de una mujer.



Tres jueces bebían licor y tenían a una menor prácticamente secuestrada EN LOS JUZGADOS y no fueron sancionados.



El OJ está podrido. — Kevin Sánchez (@Sankevins) March 6, 2025

La estrategia de defensa de Malouf

Desde el inicio del proceso, Kevin Malouf intentó deslindarse de la responsabilidad en la desaparición de Roque, según ha reportado el medio La Hora. En su primera versión, aseguró que la paciente había abandonado la clínica en buen estado de salud y que había testigos y videos que respaldaban su declaración.

“La responsabilidad del médico termina cuando los pacientes salen de la clínica. Si prescribimos un medicamento y la paciente no lo toma, no es nuestra responsabilidad. No podemos ir a su casa a obligarla a tomarlo”, argumentó Malouf en un video.

Sin embargo, la evidencia lo desmintió. Los videos de seguridad mostraban a una mujer saliendo de la clínica, pero no era Floridalma Roque. Fue un enfermero de Malouf quien rompió el silencio el 2 de mayo de 2024, revelando que su jefe le negó asistencia médica a la paciente tras sufrir complicaciones durante la operación. Luego de su fallecimiento, Malouf y su equipo simularon su salida de la clínica para encubrir lo sucedido.

2025: 65 días de trabajo fuerte y firme 💪#ComunicadoDePrensa 🗣️#MPfuerteYfirme 💪✅



El Ministerio Público informa a la ciudadanía en relación al caso dentro del cual figuran como sindicados los señores: Kevin Malouf Sierra, Lydia Viviana Silvia Moreira y Susana Rojas. pic.twitter.com/CB4YoG3rvF — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 6, 2025

Juicio y condenas

El 5 de marzo, además de Kevin Malouf, sus asistentes Lydia Silva y Susana Rojas se declararon culpables de participar en el encubrimiento del crimen.

Kevin Malouf: 3 años y 4 meses de prisión.

Lydia Silva: 2 años y 3 meses de prisión.

Susana Rojas: 3 años de prisión.

Los tres acusados fueron inhabilitados para ejercer su profesión durante seis años y siete meses.

La cirugía de Floridalma Roque se realizó el 13 de junio de 2023 a las 7:00 a.m. Ese fue el último día que su familia la vio con vida.