Panamá, 06 de abril del 2026

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    PENTÁGANO

    Guerra de Irán ha dejado 13 militares de Estados Unidos muertos y 365 heridos

    EFE
    Guerra de Irán ha dejado 13 militares de Estados Unidos muertos y 365 heridos
    Las cifras reveladas hoy no incluirían las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes. EFE

    El Pentágono reveló este viernes detalles de la operación Furia Épica contra Irán que se salda hasta hoy con 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos en un conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

    Las cifras han sido desglosadas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) que explicó que del total de 365 efectivos heridos en combate, 247 pertenecen al Ejército de Estados Unidos.

    Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.

    De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.

    Las cifras reveladas hoy no incluirían las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense.

    Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.

    Al menos cuatro naves estadounidenses fueron alcanzadas por los ataques iraníes, según fuentes militares citadas por NewsMax.

    Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó NBC.

    Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. El único piloto que viajaba en la nave fue rescatado por las autoridades estadounidenses.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado hoy que el ataque iraní vaya a afectar las supuestas negociaciones con Teherán.

    EFE

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