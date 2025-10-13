Gustavo Gorriti recibe el Premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El periodista peruano Gustavo Gorriti fue galardonado con el Premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025, otorgado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y International Media Support (IMS).

El reconocimiento a Gorriti, nacido el 4 de febrero de 1948 en Lima, Perú, destaca su “excepcional valentía y resistencia en la lucha por la libertad de prensa”, informaron las organizaciones.

La distinción al periodista peruano, exdirector asociado de La Prensa de Panamá, se entregará el 24 de octubre en la Universidad de Viena, durante el Congreso Mundial del IPI, según informó el diario La República.

Este evento reúne a periodistas, editores y defensores de la libertad de prensa de todo el mundo.

En su comunicado, el IPI resaltó que Gorriti, quien dirige IDL-Reporteros, ha sido una figura clave en la defensa del periodismo independiente en América Latina.

“Ahora que el IPI cumple 75 años defendiendo la libertad de prensa, tenemos el honor de reconocer a siete periodistas de todo el mundo que han contribuido enormemente a la libertad de prensa y a la defensa de nuestro derecho a la información, con un gran costo personal, y algunos incluso con el sacrificio supremo en el ejercicio de su trabajo”, afirmó Scott Griffen, director ejecutivo del IPI.

“El periodismo de investigación es un servicio público esencial, y quienes lo ejercen con integridad, como Gustavo Gorriti, encarnan la verdadera esencia de la libertad de prensa”, agregó el IPI al anunciar el galardón.