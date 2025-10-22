Panamá, 22 de octubre del 2025

    COLOMBIA

    Gustavo Petro convoca a una concentración en Bogotá tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe

    EFE
    El presidente colombiano, Gustavo Petro, terminará su mandato el 7 de agosto de 2026. Getty Images

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó el martes a la ciudadanía a concentrarse el viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar una recolección de firmas con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

    Tribunal de segunda instancia absuelve al expresidente Uribe por el delito de soborno

    “Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 en la Plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”, escribió el mandatario en X.

    En otra publicación, en la que rechazó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe, dijo que la convocatoria es “para comenzar la recolección de las firmas del Poder Constituyente”.

    Ese tribunal dio a conocer el fallo de segunda instancia que revocó una sentencia que en agosto pasado convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, a una pena de doce años de cárcel domiciliaria, tras hallarlo culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

    Petro afirmó que la decisión del tribunal “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y de quienes “llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron el genocidio en Colombia”.

    “Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia”, agregó Petro, en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.

    Gustavo Petro convoca a una concentración en Bogotá tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe
    Los encontronazos entre Trump y Petro han sido frecuentes desde que el estadounidense regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. / Getty Images

    “Ha llegado la hora de las definiciones y quien defiende no es Trump, sino el pueblo”, concluyó durante un consejo de ministros televisado al país.

    En su intervención, Petro amplió su crítica a Washington y vinculó directamente la concentración del viernes con la tensión diplomática.

    “Invito a toda la ciudadanía, en este caso Bogotá, a encontrarse en la Plaza de Bolívar el viernes a las 4 de la tarde en la manifestación que espero sea inmensa, por la soberanía y por la dignidad de Colombia, en respuesta a la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca tanto del presidente de los Estados Unidos, (Donald) Trump, como de sus amigos más directos, ubicados casi todos en el estado de Florida”, dijo.

    Esta no es la primera vez que Petro propone la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, pues en junio pasado anunció que en las elecciones legislativas de marzo de 2026 “será entregada una papeleta para convocar” ese mecanismo.

    La iniciativa ha sido fuertemente rechazada por distintos sectores, incluidos expertos en derecho constitucional, que no la consideran necesaria porque, en su opinión, la Constitución colombiana ofrece las garantías y derechos al ciudadano.

