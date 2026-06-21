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    COLOMBIA

    Gustavo Petro denuncia ‘muchas irregularidades’ en reñida votación que gana Abelardo de la Espriella

    EFE
    Gustavo Petro denuncia ‘muchas irregularidades’ en reñida votación que gana Abelardo de la Espriella
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, marca su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, que elegirá quien gobernará a Colombia en el periodo 2026-2030, en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo “muchas irregularidades” en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 99.65 % del conteo preliminar gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 0.95 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

    “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó Petro en X.

    Según el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.921.702 votos (49.65%), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12.673.392 sufragios (48.70%).

    El mandatario aseguró que la Registraduría, que organiza las elecciones, está subiendo formularios electorales “sin firmas de jurados”.

    “Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados (...) La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49% versus 48%”, añadió el presidente.

    El mandatario señaló que “no sé puede proclamar” a ninguno de los dos candidatos como presidente porque “es el escrutinio el que determina quién es el presidente”.

    “Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad”, expresó Petro, en referencia a los apoyos que ha recibido De la Espriella de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei.

    El mandatario advirtió la necesidad de sacar adelante “un acuerdo nacional” para “mantener la patria y la paz en los años por venir”.

    EFE

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