Panamá, 03 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reunión bilateral

    Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para una reunión decisiva con Trump

    EFE
    Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para una reunión decisiva con Trump
    Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Doug Mills / Carlos Ortega

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este martes a la Casa Blanca para una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que será decisiva para la relación bilateral tras un año de sonados desencuentros.

    Petro llegó a la residencia presidencial sobre las 10:55 de la mañana, en un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera de Colombia.

    A diferencia de lo ocurrido con otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele, o el argentino, Javier Milei, Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste.

    Este es el primer encuentro entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.

    En el centro de la reunión está el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el gobierno de Petro, mientras que este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

    La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos gobiernos.

    La Administración de Trump retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas y revocó la visa de Petro, además de incluirlo, junto a parte de su familia, en la llamada ‘Lista Clinton’, lo que implica la imposición de sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el narcotráfico.

    Por su parte, el mandatario colombiano ha sido muy crítico con la política medioambiental de Trump, con su postura frente a la guerra en Gaza y ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe, así como la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

    Sin embargo, el 7 de enero, días después del derrocamiento de Maduro, ambos sostuvieron una llamada telefónica y acordaron reunirse.

    Trump afirmó el lunes que Petro ha “cambiado mucho su actitud” desde la detención del líder chavista y dijo que espera tener una buena reunión.

    A raíz de las sanciones, Petro tuvo que recibir una visa especial del Gobierno estadounidense para poder viajar a Washington.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de Balboa. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más
    • Inician trabajos preliminares para la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España. Leer más