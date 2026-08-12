Panamá, 12 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 12 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DEJÓ EL PODER EL 7 DE AGOSTO

    Gustavo Petro pide al Senado autorización para salir de Colombia durante un año

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Gustavo Petro pide al Senado autorización para salir de Colombia durante un año
    El expresidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE

    El expresidente colombiano Gustavo Petro solicitó este martes al Senado nacional la autorización para salir del país durante el próximo año, como lo establece la Constitución, que exige un permiso de la Cámara Alta a todos los exmandatarios para abandonar el territorio nacional una vez salen del cargo.

    +info

    Petro presenta su retrato oficial en la Casa de Nariño antes de entregar el poder

    “En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, dice la misiva de Petro.

    El izquierdista, que dejó el poder el pasado 7 de agosto cuando asumió el ultraderechista Abelardo de la Espriella, indicó que su salida, tras el permiso, tendrá como fin “atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico” durante todo el año posterior al final del ejercicio de sus funciones como presidente.

    Sobre Petro recaen más de un centenar procesos judiciales que siguen su curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, célula legislativa encargada de investigar a los aforados en Colombia, entre ellos, al presidente de la República y a los exmandatarios.

    Dichas actuaciones judiciales y disciplinarias abarcan principalmente presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022 y decenas de indagaciones por su supuesta participación indebida en política durante el periodo electoral de este año, que finalizó el 21 de junio con la elección de De la Espriella.

    Antes de terminar su mandato, Petro anticipó su regreso a la oposición, donde forjó su carrera durante más de tres décadas como congresista, alcalde de Bogotá y, finalmente, como jefe del bloque opositor al gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022).

    Desde los escenarios antes mencionados, Petro hizo de la denuncia contra las élites políticas, la desigualdad y la corrupción, ejes de su discurso, hasta convertirse en el primer presidente de izquierda en Colombia.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 03:30 Una carnicería derrumbada, un problema de salud pública sin atender en barrio de Pereira Leer más
    • 03:30 Apego y trauma: las huellas invisibles que moldean nuestra vida Leer más
    • 03:25 Gustavo Petro pide al Senado autorización para salir de Colombia durante un año Leer más
    • 03:20 Cuando la complejidad fiscal se convierte en un impuesto invisible Leer más
    • 03:06 Estamos construyendo las ciudades del mañana con el agua del ayer Leer más
    • 03:00 Discordia en el gabinete de Washington  Leer más
    • 02:25 Panamá reúne a 15 jóvenes chefs de Latinoamérica y el Caribe rumbo a Milán 2027 Leer más
    • 02:03 Plaza Amador golea 5-2 al Xelajú con doblete de Everardo Rose Leer más
    • 01:20 Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco Leer más
    • 01:05 Corprensa reelige a tres directivos y presenta sus resultados Leer más