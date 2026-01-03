Panamá, 03 de enero del 2026

    Gustavo Petro refuerza la frontera con Venezuela por seguridad y para atender a posibles refugiados

    EFE
    Gustavo Petro refuerza la frontera con Venezuela por seguridad y para atender a posibles refugiados
    Vista de las calles de Carazas sin luz este sábado tras haberse registrado varias detonaciones y explosiones en la madrugada. EFE/ Miguel Gutiérrez

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este sábado un refuerzo de la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados de ese país tras el ataque de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    Donald Trump dio luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela ‘hace días’

    “Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que estuvo siguiendo los acontecimientos en Venezuela en un consejo de seguridad durante la madrugada.

    EFE

    Agencia de noticias

