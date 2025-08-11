Panamá, 11 de agosto del 2025

    CRIMEN

    Gustavo Petro se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay: ‘una derrota de Colombia’

    EFE
    Gustavo Petro se pronuncia tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay: ‘una derrota de Colombia’
    Gustavo Petro, presidente de Colombia/ Getty Images

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este lunes como “una derrota” para el país la muerte del senador opositor y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

    Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, tras el atentado que sufrió en Bogotá

    “Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”, expresó Petro en un escrito en su cuenta de X.

    El mandatario subrayó que “la vida está por encima de cualquier ideología” y lamentó que “en un gobierno progresista, amante de la vida”, haya “ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición”, en referencia a Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático.

    EFE

    Agencia de noticias


