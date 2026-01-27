Crisis humanitaria y democrática de Haití es tema de debate en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la actualidad, unos 5.7 millones de haitianos experimentan niveles agudos de inseguridad alimentaria y 1.9 millones están en nivel de emergencia. El programa actual necesita para financiarse $908 millones.

Panamá acoge hasta este martes 27 de enero, la Conferencia Regional sobre Asistencia Humanitaria y Desarrollo de la República de Haití. El evento, organizado por la Asociación de Estados del Caribe (AEC), busca cohesionar apoyos que se traduzcan en recursos económicos para atender las grandes necesidades que afronta poco más de la mitad de la población de esa nación de 11.8 millones.

Para poner en contexto parte de la crisis, la inacción estatal, el crimen organizado y la falta de recursos ha llevado a que en la actualidad unos 5.7 millones de haitianos experimenten niveles agudos de inseguridad alimentaria y 1.9 millones estén en niveles de emergencia; que para 2025 se estimara en 288 mil la cantidad de niños en estado de desnutrición aguda y que 6.4 millones de habitantes, más de la mitad de la población del país, se ubique en el grupo de los que requieren asistencia.

Muchos de los 1,4 millones de desplazados de Haití se han mudado a refugios temporales en escuelas y otros edificios. / Reuters

Lo anterior, sin contar que 1.4 millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares huyendo de la violencia que azota el país, especialmente Puerto Príncipe, donde los grupos armados controlan un 85% del territorio; y que, en el plano sanitario, el 70% de las instalaciones de salud estén cerradas. La falta de atención de salud y el desplazamiento masivo han elevado los riesgos de transmisión de sarampión, polio y cólera.

Como lo dijo Noemí Espinoza Madrid, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) al dar la bienvenida en la inauguración del evento: “Haití se encuentra en el centro de una de las emergencias humanitarias, sociales y de seguridad más graves de la historia reciente de nuestra región [… y hay] urgencia de avanzar con mayor determinación hacia soluciones que permitan restablecer condiciones mínimas de movilidad, coordinación y acción institucional”.

Espinoza Madrid llamó la atención a que este lunes 26 y martes 27 de enero coinciden en el mismo espacio Estados miembros del Gran Caribe, organizaciones internacionales que han estado y continúan en Haití, agencias del Sistema de Naciones Unidas que sostienen asistencias humanitarias en situaciones complejas y el Estado de Haití como protagonista de este proceso. “Haití no solo está presente como un tema central de esta conferencia sino como un actor clave en esta conversación”, remarcó.

Al referirse a la crisis, la secretaria general de la AEC destacó información que consta en el informe preparatorio de la reunión Perspectivas para Haití: Desafíos actuales y vías hacia la recuperación, y dedicó especial atención a cómo la situación está acabando con el futuro de esa nación. “Hoy, más de 300 mil niñas y niños han visto interrumpida su educación, uno de cada cuatro está fuera de la escuela; el reclutamiento infantil por grupos armados ha aumentado de manera alarmante en el último año [490% según el informe]”, detalló, y añadió que cuando “una generación entera carece en esas condiciones el futuro de todo un país y con ello la estabilidad de nuestra región se comprometen”.

Haciendo un llamado a toda la región, dijo que frente a esta realidad la asistencia humanitaria debe entenderse como una respuesta integral y sostenida, como una responsabilidad “absolutamente” ligada a los derechos humanos, al “principio elemental” de la dignidad de las personas y, si esto no es suficiente, añadió, es importante mencionar que se trata también de una inversión estratégica para evitar que la crisis siga profundizándose y reproduciéndose.

El canciller Javier Martínez-Acha, en su calidad de presidente del Consejo de Ministro de la AEC, fue el encargado de inaugurar la jornada, y comenzó reconociendo que aquello que los reúne en el Palacio Bolívar es una “crisis humanitaria, institucional y de seguridad sin precedentes”, que requiere un enfoque “respetuoso y empático”. Destacó que la conferencia es una respuesta concreta de la AEC a un momento que no admite demoras, a una prioridad regional.

“El Caribe es una comunidad de destino compartido y cuando uno de nuestros pueblos enfrenta fragilidad institucional, crisis humanitaria o incertidumbre política, toda la región siente sus efectos. Haití merece y necesita condiciones de estabilidad democrática, que le permitan construir la confianza ciudadana, fortalecer sus instituciones y garantizar la seguridad a su gente”, manifestó Martínez-Acha.

Sesión de la Conferencia Regional sobre Asistencia Humanitaria y Desarrollo de Haití, celebrada en el Palacio Bolívar durante los días 26 y 27 de enero de 2026, organizada por la Asociación de Estados Caribeños. Cortesía/AEC

Destacó que la conferencia fue concebida como un espacio para explorar sinergias, alinear esfuerzos y movilizar capacidades en áreas críticas como el acceso humanitario, la seguridad alimentaria, la salud, el agua, la protección de la niñez y el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento. “Es importante recalcar el papel de la AEC como clave para el diálogo, la coordinación y el consenso regional”, afirmó.

Por último, dejó de presente la postura nacional: Panama tiene la convicción de que la respuesta a Haití debe ser regional, solidaria, sostenida, respetando el liderazgo haitiano y los principios humanitarios y articulando expresamente con las Naciones unidas y los organismos especializados.

Tanto Espinoza Madrid como Martínez-Acha aludieron a la necesidad de dar estabilidad institucional y democrática a Haití, trabajando en conjunto con las autoridades de esa nación. Y es que, la crisis humanitaria, cuya génesis fue el sismo y posterior tsunami que mató a unas 200 mil personas en 2010 y devastó la infraestructura, se profundizó a medida que la estabilidad democrática se debilitó.

Distintos grupos criminales se disputan el control en Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. / Reuters

Luego del asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021, su primer ministro Ariel Henry se convirtió en gobernante de facto y al quedarse en el cargo más allá de su mandato, en febrero de 2024, estallaron manifestaciones violentas, a las que luego se sumó la violencia de las pandillas que se tomaron la capital. Desde allí todo ha ido en espiral, y las misiones previas creadas por Naciones Unidas vieron sus esfuerzos debilitados por la falta de financiamiento.

Actualmente, Haití es gobernado por un Consejo Presidencial de Transición, una autoridad transitoria integrada por fuerzas políticas, grupos de la sociedad y el sector privado, cuyo período está previsto a expirar el próximo 26 de febrero. Durante su mandato —iniciado en abril 2024— el Consejo tenía la misión de restablecer la seguridad, convocar a elecciones y a un referendo constitucional pero esto no fue posible. La inestabilidad de su liderazgo, al menos dos cambios desde su conformación, tampoco ayudaron al cumplimiento de sus tareas.

La reunión de la Asociación de Estados del Caribe concluye hoy en Panamá con la presentación un diálogo de alto nivel y la presentación de la ruta a seguir.

Algunos datos de la economía de Haití y otras cifras de interés

El PIB de Haití es de $25,200 millones.

Inversión pública. Para 2024 fue de 5% o $1,400 millones; lo ideal es que alcanzara el 28% del PIB, sin contar los costos de reconstrucción y recuperación.

Deuda externa. $945 millones. Parece poco pero esta deuda absorbe el 63% de los ingresos totales de exportación que, de paso, se han visto mermados.

La economía depende en gran medida de las remesas. En 2023 sumaron $3,800 millones. Estos ingresos están en riesgo por las políticas migratorias de Estados Unidos.

El 89% de la población carece de acceso a cuentas bancarias formales.

En cuanto a aspectos sociales y políticos, el informe preparatorio para el encuentro en Panamá devela más de la crisis.

La fuerza policial ha disminuido en los últimos años, lo que agrava el control de la criminalidad y la delincuencia. Solo hay 12,808 agentes.

39% de los centros sanitarios de Puerto Príncipe están cerrados debido a la inseguridad, cifra que se eleva hasta el 70% en todo el país.

Unas 1,600 escuelas están cerradas. Las que permanecen abiertas son particulares.

4.2 millones de personas necesitan asistencia sanitaria.

Solo el 25% de los hogares dispone de instalaciones para lavarse las manos.

La inflación alimentaria es de 32.7%

Los recursos que necesita Haití

Para atender el Plan de Necesidades Humanitarias y Respuesta de las Naciones Unidas para Haití de 2025 se requieren $908 millones, y al 31 de diciembre de ese año solamente se disponía del 23.9% de los recursos.

“El costo de la inacción es demasiado alto, cada día que pasa sin una movilización mayor erosiona capacidades, profundiza la crisis y aleja la posibilidad de cumplir la promesa de desarrollo y de futuro para el pueblo haitiano”, remarcó Espinoza Madrid, la secretaria general de la AEC. Existe una responsabilidad moral de actuar con mayor determinación, concluyó.