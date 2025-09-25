Hallan balas con mensajes contra ICE en el lugar del ataque contra una oficina migratoria de Texas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Brandon Livesay - BBC News and Tinshui Yeung - BBC News

Un detenido murió y otros dos resultaron gravemente heridos después de que un francotirador abrió fuego en un centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Dallas, Texas (suroeste de EE.UU.), dijeron las autoridades.

El atacante disparó indiscriminadamente contra las instalaciones del ICE y contra una camioneta sin identificación cercana, informaron autoridades policiales, antes de morir por una herida de bala autoinfligida.

Ningún agente resultó herido. El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, publicó en X una foto de unas balas sin usar recuperada en el lugar desde donde se realizaron los disparos. Un casquillo tenía la frase “ANTI-ICE”.

Es el último de una serie de ataques a las instalaciones de ICE en los últimos meses mientras esa agencia intensifica sus esfuerzos para cumplir la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de realizar deportaciones masivas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que uno de los heridos es mexicano.

El director interino del ICE, Todd Lyons, identificó al atacante como Joshua Jahn, de 29 años, informó CBS News, socio de la BBC en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que el atacante abrió fuego desde la azotea de la oficina de un abogado de inmigrantes, ubicada frente al centro de detención de ICE.

Más temprano se había informado que eran dos los migrantes detenidos muertos, pero en la tarde fue corregida la información.

“Despreciable”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que intentar atacar a los funcionarios es “despreciable”.

“Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados”, escribió en la red Truth Social.

“Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con nazis. La violencia continua de los terroristas radicales de izquierda, tras el asesinato de Charlie Kirk, debe detenerse”, añadió el mandatario.

Kirk era un activista conservador de 31 años que fue asesinado el 10 de septiembre en un campus universitario en Utah.

“¡Hago un llamado a todos los demócratas para que detengan esta retórica contra el ICE y las fuerzas del orden estadounidenses, ya mismo!”, exclamó.

Las autoridades no han publicado ninguna información que sugiera que Antifa —un movimiento izquierdista poco organizado que se opone a grupos de extrema derecha, racistas y fascistas— tenga alguna relación con el tiroteo.

El hecho ocurrió a las 06:40 hora local (11:40 GMT).

Una de las víctimas falleció en el lugar. Las otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas de bala.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso.

La agencia de noticias Reuters informó que el edificio atacado es una oficina de campo del ICE utilizada para el procesamiento a corto plazo de detenidos recientemente y no se utiliza como centro de detención.

Edwin Cardona, residente de Dallas de origen venezolano, dijo a los medios locales que estaba entrando al edificio para una cita cuando escuchó disparos.

“Tenía miedo por mi familia porque estaban afuera. Me sentí fatal porque pensé que les podía pasar algo. Gracias a Dios no les pasó nada”, dijo.

Ataques contra ICE

El incidente se produce tras una serie de ataques contra instalaciones de ICE en distintas ciudades de EE.UU. en los últimos meses.

Un hombre fue arrestado en agosto después de ingresar a las instalaciones alegando tener una bomba en su mochila, según el DHS.

Bratton Dean Wilkinson, estadounidense de 36 años, había mostrado al personal de seguridad del edificio un dispositivo en su muñeca que describió como un “detonador” de bomba, según el DHS.

El mes pasado se produjeron disparos en las oficinas del ICE en San Antonio, también en Texas. No se reportaron heridos en ese incidente, que el ICE atribuyó a “retórica política”.

Otro tiroteo ocurrió el 4 de julio, día festivo de EE.UU., en una instalación del ICE en Alvarado, Texas, después de que una protesta se intensificara y se convirtiera en un enfrentamiento con la policía.

Un agente recibió un disparo en el cuello y sobrevivió. Once personas han sido acusadas por este ataque.

ICE es la agencia federal estadounidense principalmente responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Los agentes de ICE pueden operar en las zonas fronterizas estadounidenses o cerca de ellas, pero son más conocidos por sus operaciones dentro del país.

La División de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), una división de ICE, se encarga de identificar, arrestar, detener y deportar a las personas que viven en EE.UU. sin la documentación adecuada o a quienes se les ha ordenado su deportación, según la agencia.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.