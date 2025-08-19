Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFLICTO

    Hamás aceptó propuesta de tregua ‘casi idéntica’ a otras asumidas por Israel, dice Catar

    EFE
    Hamás aceptó propuesta de tregua ‘casi idéntica’ a otras asumidas por Israel, dice Catar
    Egipto, Catar y Estados Unidos median entre Israel y Hamás. Archivo

    Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza, aseguró este martes que la propuesta aceptada por el grupo palestino Hamás es “casi idéntica” a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.

    +info

    Netanyahu insiste en un acuerdo con Hamás que libere a todos a los rehenes de una vez

    “La respuesta de Hamás a la propuesta fue muy positiva, casi idéntica a la de Israel. No entraremos en detalles aún. Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.

    “Sin embargo, aún esperamos la decisión final de Israel”, aseveró el diplomático, que consideró esta propuesta como “la mejor opción posible en los esfuerzos por poner fin al derramamiento de sangre” en el enclave palestino.

    Igualmente no quiso entrar en detalles sobre cuál es la brecha que falta por resolver y apuntó que “no hay una fecha límite” para que Israel responda.

    En cuanto a la propuesta, solo comentó que “comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán prisioneros y cautivos, así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ayuda humanitaria”.

    “Si esta propuesta fracasa, la crisis se agravará”, sentenció.

    En cuanto a las posibles garantías de que el alto el fuego se acate si se llega a un acuerdo, “lo más importante”, según Al Ansari, es “cumplir y acatar los puntos del acuerdo final que se alcance. Esto no se limita solo a las dos partes en conflicto. Hay socios globales involucrados. Sin embargo, hemos aprendido de lecciones pasadas que no existen verdaderas garantías sobre el terreno, sino el cumplimiento por ambas partes de los puntos y los términos del acuerdo”.

    Egipto, Catar y Estados Unidos, que median entre Israel y Hamás, esperan la respuesta del Gobierno israelí a una nueva propuesta que ofrecieron a ambos bandos y que fue aceptada ayer por la formación palestina.

    Según los mediadores, el nuevo plan estipula una pausa de 60 días durante la que Hamás libera a diez rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos.

    Durante ese tiempo, Hamás congelará sus actividades militares e Israel va a replegar sus tropas en Gaza para permitir el ingreso y la distribución de ayuda a los civiles, mientras continúan las negociaciones para un acuerdo global para el fin de la guerra.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más