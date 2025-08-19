Hamás aceptó propuesta de tregua ‘casi idéntica’ a otras asumidas por Israel, dice Catar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza, aseguró este martes que la propuesta aceptada por el grupo palestino Hamás es “casi idéntica” a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.

“La respuesta de Hamás a la propuesta fue muy positiva, casi idéntica a la de Israel. No entraremos en detalles aún. Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.

“Sin embargo, aún esperamos la decisión final de Israel”, aseveró el diplomático, que consideró esta propuesta como “la mejor opción posible en los esfuerzos por poner fin al derramamiento de sangre” en el enclave palestino.

Igualmente no quiso entrar en detalles sobre cuál es la brecha que falta por resolver y apuntó que “no hay una fecha límite” para que Israel responda.

En cuanto a la propuesta, solo comentó que “comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán prisioneros y cautivos, así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ayuda humanitaria”.

“Si esta propuesta fracasa, la crisis se agravará”, sentenció.

En cuanto a las posibles garantías de que el alto el fuego se acate si se llega a un acuerdo, “lo más importante”, según Al Ansari, es “cumplir y acatar los puntos del acuerdo final que se alcance. Esto no se limita solo a las dos partes en conflicto. Hay socios globales involucrados. Sin embargo, hemos aprendido de lecciones pasadas que no existen verdaderas garantías sobre el terreno, sino el cumplimiento por ambas partes de los puntos y los términos del acuerdo”.

Egipto, Catar y Estados Unidos, que median entre Israel y Hamás, esperan la respuesta del Gobierno israelí a una nueva propuesta que ofrecieron a ambos bandos y que fue aceptada ayer por la formación palestina.

Según los mediadores, el nuevo plan estipula una pausa de 60 días durante la que Hamás libera a diez rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos.

Durante ese tiempo, Hamás congelará sus actividades militares e Israel va a replegar sus tropas en Gaza para permitir el ingreso y la distribución de ayuda a los civiles, mientras continúan las negociaciones para un acuerdo global para el fin de la guerra.