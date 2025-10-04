Panamá, 04 de octubre del 2025

    Alto al fuego

    Hamás responde que acepta parte del plan de paz, pero con condiciones

    BBC News Mundo

    El grupo armado palestino aseguró estar dispuesto a liberar a todos los rehenes que aún retiene, vivos o muertos, si se cumplen ciertas condiciones.

    Trump celebró el anuncio como un “gran día” y pidió a Israel que detenga los bombardeos para facilitar la liberación.

    Pero Hamás omitió puntos clave del plan, como el desarme del grupo y su salida del poder en Gaza, lo que deja dudas sobre la viabilidad del acuerdo.

    Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu enfrenta presión interna para continuar la ofensiva militar.

    BBC News Mundo


