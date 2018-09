El hambre en el mundo aumenta por tercer año y alcanza a 821 millones de personas

En el mundo hay 821 millones de personas que se van a dormir pasando hambre, sin haber ingerido las calorías mínimas para su actividad diaria.

Son 17 millones más que el año anterior, lo que supone un retroceso a niveles de 2010, lo que confirma la tendencia al alza de los últimos tres años y aleja las perspectivas de lograr el objetivo de hambre cero para 2030.

Estas son las cifras que se desprenden del informe 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo', elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las causas de que una de cada nueve personas en todo el mundo pase hambre son los conflictos, los eventos climáticos extremos y las crisis económicas. Por ello, los máximos responsables de estas agencias de la ONU defienden que "las iniciativas para combatir el hambre deben ir de la mano con las que encaminadas a mantener la paz" y la necesidad de "fomentar la resiliencia al clima en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición".

Sin embargo, el número de personas hambrientas en 2017 son menos que en 2005, cuando según la ONU el 14.5% de la población estaba desnutrida.

Una de las regiones más afectadas por la inanición es América del Sur. Según la FAO, el 4.7% de la población de la región pasaba hambre en 2014. Mientras que hoy son el 5%.

