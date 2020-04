Harvard da marcha atrás y rechaza ayuda de $8.6 millones por coronavirus

ESTADOS UNIDOS

Tras recibir críticas de varios republicanos, incluido del presidente Donald Trump, la prestigiosa Universidad de Harvard anunció el miércoles que no aceptará un paquete de ayuda federal de $8.6 millones para afrontar la pandemia de coronavirus.

"Harvard no solicitó este apoyo, ni pidió, recibió o accedió a estos fondos", dijo la Universidad en un comunicado publicado en su sitio web.

"Harvard ha decidido no buscar o aceptar los fondos que le fueron otorgados por estatuto", añadió.

Varios representantes republicanos pusieron el grito en el cielo al enterarse de que Harvard quería gastar esos fondos en ayuda a estudiantes, cuando cuenta con un legado de más de 40.000 millones de dólares y es considerada la universidad más rica del mundo, informó el martes The Harvard Crimson, el periódico de la universidad.

La universidad asegura que debido a la pandemia su legado puede haber declinado en unos $5,000 millones.

Harvard había indicado el martes en Twitter que usaría "el 100%" de la ayuda federal prevista en la ley CARES en "asistencia financiera para atender necesidades urgentes de los estudiantes frente a esta pandemia".

"Quiero que Harvard devuelva ese dinero, ¿ok?", dijo Trump a un periodista el martes. "Tienen que devolverlo, no me gusta. Esto (la ayuda) está pensada para trabajadores, esto no está pensado para una de las instituciones más ricas (...) del mundo".

"La última vez que Harvard obtuvo tanto dinero de repente tuvo que aceptar a Jared Kushner" como alumno, bromeó el programa The Daily Show de Comedy Central en Twitter, en referencia al yerno de Trump y actual consejero de la Casa Blanca.

La ley CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security), por un total de $2 billones y ratificada por Trump el 27 de marzo, garantiza ayuda federal a trabajadores y comercios afectados por la pandemia, así como más de $12,000 millonespara 5 mil universidades.