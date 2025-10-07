Panamá, 07 de octubre del 2025

    Herida de gravedad alcaldesa electa de ciudad alemana tras ser apuñalada frente a su casa

    EFE
    La alcaldesa fue trasladada en estado delicado al hospital. Tomada de @upuknews1

    La alcaldesa electa de la ciudad alemana de Herdecke, la socialdemócrata Iris Stalzer, resultó herida de gravedad este martes tras ser apuñalada frente a su domicilio y se encuentra en estado crítico, según confirmó su partido.

    El secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD), Matthias Miersch, expresó su profunda consternación por la agresión, aunque dijo no tener detalles sobre los motivos del ataque.

    Stalzer, de 57 años, fue hallada gravemente herida por su hijo en su apartamento, a donde se arrastró con varias lesiones de arma en abdomen y espalda, precisó el diario Bild, que agrega que los médicos de urgencias están luchando por su vida.

    La propia política le comunicó a su hijo que varios hombres la habían atacado en la calle.

    La edición digital del semanario Focus habla de 13 heridas por arma blanca en abdomen y espalda.

    Aún no está claro si la agresión tiene un trasfondo político, aunque tampoco se descartan motivos personales.

    En declaraciones a ‘Focus’, el SPDP de Herdecke, ciudad de 22,500 habitantes en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, dijo no tener constancia de amenazas recientes contra la alcaldesa.

    Stalzer, casada y con dos hijos adolescentes, acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 de septiembre al imponerse con el 52.8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

    Por el momento, la policía sólo ha confirmado un operativo en el lugar.

    EFE

    Agencia de noticias


