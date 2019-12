Australia: tres muertos y 20 heridos al embestir un automóvil a transeúntes en Melbourne

HAY UN DETENIDO

Tres personas murieron y otras 20 resultaron heridas este viernes en al ser embestidas por un automóvil que arremetió contra transeúntes en el centro de Melbourne, indicó la policía.

Un hombre dirigió deliberadamente su automóvil contra la gente en el centro comercial de Bourke Street, una avenida principal que atraviesa el centro de Melbourne, pero el incidente no está vinculado a una motivación terrorista, según dijo a la prensa el jefe de policía interino Stuart Bateson.

Un individuo fue arrestado luego del incidente. Las autoridades no revelaron de inmediato otros detalles y dijeron que aún intentan determinar qué ocurrió.

Los paramédicos estaban valorando a 20 personas en el lugar, varias de ellas con heridas graves, dijo en un comunicado Ambulance Victoria, proveedor de servicios de ambulancia de emergencia.

"Las circunstancias exactas que rodean el incidente aún están por determinarse y proporcionaremos más información cuando esté a la mano", señaló la policía en una declaración.

Imágenes de video grabadas desde un helicóptero de noticias mostraron a agentes fuertemente armados vigilando cerca del área donde ocurrieron los hechos. Se podía ver a la policía mientras examinaba un automóvil rojo muy dañado.

Varios agentes más estaban de pie cerca de un hombre que yacía sobre la acera, con las manos al parecer esposadas. Las calles alrededor del lugar del incidente fueron cerradas.

