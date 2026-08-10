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    Heridos y edificios derrumbados en la ciudad colombiana de Quibdó por el terremoto

    EFE
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    Heridos y edificios derrumbados en la ciudad colombiana de Quibdó por el terremoto
    Fotografía que muestra varios vehículos afectados por un muro tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

    Varias personas heridas y edificaciones derrumbadas dejó este lunes en la ciudad colombiana de Quibdó, capital del departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a buena parte del país.

    “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”, dijo en su cuenta de X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

    Imágenes divulgadas en redes sociales muestran varios edificios que se desplomaron total o parcialmente en varios barrios de Quibdó y la gente corriendo despavorida.

    Heridos y edificios derrumbados en la ciudad colombiana de Quibdó por el terremoto
    Fotografía que muestra un vehículo afectado por un muro tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ Ernesto Guzmán

    La gobernadora agregó que está “haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial” sobre este terremoto que también causó graves daños en otras ciudades del oeste y el centro del país, como Cali, Manizales, Pereira y Medellín, las más cercanas al epicentro.

    El Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y no dispone de recursos suficientes para atender una emergencia de esta magnitud.

    EFE

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