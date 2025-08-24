Hija de opositor venezolano confirma excarcelación: ‘hoy duerme con mi familia’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

María Andreína de Grazia confirmó este domingo la excarcelación de su padre, el exdiputado Américo de Grazia, uno de los 13 presos políticos liberados en Venezuela, según informaron previamente dirigentes opositores.

“Por ahora desconocemos los detalles legales, pero debo decir que hoy mi papá duerme con mi familia”, afirmó De Grazia en un video difundido en la cuenta de Instagram del opositor, quien fue detenido en agosto de 2024, en el contexto de la crisis desatada en el país tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición denunció “fraude”.

En su mensaje, agradeció “a cada una de las personas” que, dijo, hicieron posible la salida de su padre del centro de reclusión, sin precisar ningún nombre.

De Grazia había sido acusado de los presuntos delitos de “instigación al odio” e “incitación a la rebelión”, lo cual rechazan familiares, opositores y organizaciones.

#24ago Excarcelaron a un grupo de 13 presos políticos, entre ellos Américo De Grazia y Pedro Guanipa https://t.co/QfYWENMvJj pic.twitter.com/daAkO0Tpev — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 24, 2025

En mayo pasado, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó del “grave deterioro” de la salud del exparlamentario.

Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo (local) en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y el exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.

Capriles sostuvo en su publicación que están en “libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia”.

De igual forma, el dos veces candidato presidencial, agregó que recibieron “casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso”.

Así como la soberanía territorial es sagrada, la democracia y lo que ella significa también debe ser sagrada ¡Qué no hayan más presos políticos!



Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan… pic.twitter.com/qDsiQytRvv — Henrique Capriles R. (@hcapriles) August 24, 2025

Por su parte, Guanipa, hermano de Pedro Guanipa, destacó que hoy celebran “la libertad de hermanos de vida” y consideró que “este año ha sido de dolor para todos”.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, incluidos cuatro adolescentes y 89 con nacionalidades extranjeras.