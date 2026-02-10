Panamá, 10 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPOSICIÓN

    Hijo de Guanipa confirma arresto domiciliario del opositor en Venezuela

    EFE
    Hijo de Guanipa confirma arresto domiciliario del opositor en Venezuela
    Ramón Guanipa / Federico PARRA / AFP via Getty Images

    El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa se encuentra en su residencia en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), donde cumplirá arresto domiciliario tras ser detenido el domingo, horas después de su excarcelación, informó este martes su hijo, Ramón Guanipa.

    Familia del opositor Guanipa exige prueba de vida tras su segunda detención en VenezuelaDiosdado Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación en Venezuela

    “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, afirmó el hijo del dirigente en un mensaje publicado en X.

    Sin embargo, expresó que sienten alivio porque la familia “estará junta pronto”.

    Asimismo, agradeció al Gobierno de Estados Unidos “por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.

    Más temprano, el hijo del opositor había exigido una prueba de vida y la liberación inmediata del dirigente, luego de pasar más de 24 horas sin conocer su paradero tras su nueva detención.

    Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel, María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

    Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero “con la verdad”, y que Venezuela “tiene derecho a ser un país libre”.

    Sin embargo, durante la noche se reportó que fue detenido por “hombres no identificados” que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

    Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, dijo el lunes que el exdiputado se encontraba en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, pero el hijo del opositor declaró no tener “información oficial de su paradero” y denunció que los sujetos que se llevaron al exdiputado no tenían uniforme ni estaban identificados.

    La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó el lunes que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero.

    Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que el Gobierno ha excarcelado 897 personas desde diciembre, sin que las autoridades hayan publicado un listado oficial de excarcelaciones.

    Esto ocurre en medio del proceso de consulta pública del proyecto de ley de amnistía, impulsado por el Gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento, que debe someterlo a un segundo debate para que quede sancionado como ley.

    EFE

    Agencia de noticias


