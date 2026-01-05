Panamá, 05 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tras captura de Maduro

    Hijo de Maduro da su ‘apoyo incondicional’ a Delcy Rodríguez tras la captura de su padre

    EFE
    Hijo de Maduro da su ‘apoyo incondicional’ a Delcy Rodríguez tras la captura de su padre
    Fotografía de archivo del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Ronald Peña R ARCHIVO

    El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes su “apoyo incondicional” a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, designada por el Supremo como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura del mandatario del país suramericano en medio de un ataque ordenado por el gobernante estadounidense, Donald Trump, a algunas zonas de Caracas y otros estados vecinos.

    “Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”, dijo Maduro Guerra durante el inicio de la legislatura 2026-2031.

    EFE

    Agencia de noticias


