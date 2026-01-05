Panamá, 05 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DECLARACIONES

    Hijo de Maduro tras captura de su padre: ‘La historia dirá quiénes fueron los traidores’

    EFE
    Hijo de Maduro tras captura de su padre: ‘La historia dirá quiénes fueron los traidores’
    Nicolás Maduro Guerra, hijo Nicolás Maduro. | EFE

    El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, llamó a la máxima unidad del chavismo después de que su padre fuera capturado por Estados Unidos en medio de un ataque militar y dijo que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”.

    Trump advierte a Delcy Rodríguez que si no actúa bien acabará peor que Nicolás MaduroLa foto de Nicolás Maduro esposado recorre el mundo tras su captura por Estados Unidos

    “¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos”, dijo Maduro Guerra, según una nota de prensa de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que cita un “mensaje de audio”.

    El diputado pidió unión alrededor del alto “mando político militar”, que ha reiterado su lealtad a Maduro, reconociéndolo como presidente “auténtico” y “constitucional” de Venezuela.

    “Maduro donde, desde donde está, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Maduro, conozco a Nicolás Maduro (...) y yo sé que, donde está, nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle”, añadió.

    Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y en varios estados de Venezuela, que incluyó bombardeos que, según el Gobierno, dejó víctimas civiles y militares, aunque no ha precisado cuántas.

    Durante el operativo fue capturado el mandatario y su esposa, quienes fueron trasladados a Estados Unidos.

    Maduro pasó la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, y comparecerán mañana, lunes, ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en Estados Unidos., según confirmaron fuentes judiciales a EFE.

    Tras el ataque, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país, hecho que respaldó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

    EFE

    Agencia de noticias

