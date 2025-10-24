Hijo de Petro: sanciones financieras de Estados Unidos son ‘persecución política sin precedentes’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este viernes como una “persecución política sin precedentes” las sanciones financieras de Estados Unidos a él y a su padre, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la medida demuestra que la lucha antidrogas de Estados Unidos (EUA) “es una farsa armamentista”.

“Por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro me meten injustamente en la ‘Lista Clinton’. Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiré a organismos internacionales para defender mis derechos”, manifestó Petro Burgos en sus redes sociales.

La misma Fiscal Lucy Laborde en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con Narcotrafico ni con la campaña presidencial.



Por el único hecho de ser hijo de @petrogustavo me meten injustamente en la lista clinton.



Una persecución política y judicial sin precedentes.… — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) October 24, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este viernes que incluyó a Petro, a su hijo mayor, a la primera dama, Verónica Alcócer, y al ministro Benedetti en la llamada ‘Lista Clinton’ de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Por lo anterior, quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

Por su parte, el ministro Benedetti afirmó que su inclusión en esa lista se debe a “haber defendido la dignidad del país” y sostuvo que la medida evidencia que “todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

“En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, concluyó.

Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el… — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 24, 2025

El anuncio del Departamento del Tesoro llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Bogotá por la lucha antidrogas y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a Petro de ser un “líder del narcotráfico”.

Petro Burgos se deslinda del narcotráfico

El hijo mayor del presidente, investigado por presunta corrupción y lavado de activos, entre otros, añadió en su publicación que la fiscal que lleva su caso manifestó en una audiencia que la investigación en su contra “no tiene que ver con narcotráfico ni con la campaña presidencial”.

Después de ser detenido en julio de 2023, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero para la campaña de su padre de Samuel Santander Lopesierra —extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2007— y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

La Fiscalía asegura que el hijo del presidente “ocultó y encubrió” sumas de hasta 500 millones de pesos (unos 128,000 dólares o 110,000 euros) entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y Petro.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de Petro, aunque su hijo aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.