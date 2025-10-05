Hizbulá apoya la respuesta de Hamás a Trump y exige la retirada total de Israel de Gaza

El grupo chií libanés Hizbulá apoyó este domingo la respuesta del movimiento islamista palestino Hamás al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el alto el fuego en la Franja de Gaza e incidió en que “las negociaciones deben conducir a la retirada” de Israel de todo el enclave.

“Hizbulá expresa su apoyo a la postura adoptada por Hamás, en consulta y coordinación con el resto de las facciones de la resistencia palestina”, señaló el grupo chií en un comunicado.

Este comunicado llega poco después de que Hamás anunciara que acepta la liberación de todos los rehenes de la Franja según lo estipulado en el plan de Trump, pero pide negociar algunos de los puntos como la retirada de Israel.

Asimismo, la nota de Hizbulá indicó que la postura de Hamás refleja su “profundo compromiso con el cese de la brutal agresión israelí”, pero también demuestra el aferramiento a los principios de la causa palestina y la negativa a comprometer los derechos del pueblo palestino.

Para Hizbulá, las negociaciones deben regirse por unos principios que respeten la “unidad del pueblo palestino” y estas conversaciones indirectas -que se celebran entre Hamás e Israel en Egipto- “deben conducir a la retirada del enemigo de toda la Franja de Gaza”.

El grupo chií también pidió que se “evite el desplazamiento de la población del enclave, permitir al pueblo palestino gestionar sus asuntos políticos, de seguridad y de subsistencia de forma independiente y por sus propios medios, y rechazar cualquier tutela extranjera, sea cual sea su naturaleza, forma y referencias”.

Por último, Hizbulá hizo un llamamiento a todos los países árabes e islámicos para que “apoyen al pueblo palestino” y “la postura de Hamás y de las fuerzas de resistencia” para detener la agresión israelí contra la Franja de Gaza y Cisjordania.

La propuesta de Trump, de 20 puntos, contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 66,000 personas han muerto en los dos años de guerra entre Israel y Hamás.